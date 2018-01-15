سيدي بوزيد: عدد المسجّلين في الانتخابات البلدية بلغ 238390 مسجلا

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد اليوم المنسّق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات نبيل جلالي ان عدد المسجلين الانتخابات البلدية بسيدي بوزيد بعد غلق باب التسجيل بلغ 238390 مسجلا اي بنسبة 74 بالمائة من نسبة السكان .

وقال الجلالي انه بعد فتح باب الاعتراضات على قائمات الناخبين التي من المقرر الاعلان عنها بصفة نهائية يوم 7 فيفري لم نسجل أي اعتراض.