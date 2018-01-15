سيدي بوزيد: عدد المسجّلين في الانتخابات البلدية بلغ 238390 مسجلا
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يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...المزيد >>
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سيدي بوزيد: عدد المسجّلين في الانتخابات البلدية بلغ 238390 مسجلا
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد اليوم المنسّق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات نبيل جلالي ان عدد المسجلين الانتخابات البلدية بسيدي بوزيد بعد غلق باب التسجيل بلغ 238390 مسجلا اي بنسبة 74 بالمائة من نسبة السكان .
وقال الجلالي انه بعد فتح باب الاعتراضات على قائمات الناخبين التي من المقرر الاعلان عنها بصفة نهائية يوم 7 فيفري لم نسجل أي اعتراض.
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سيدي بوزيد: عدد المسجّلين في الانتخابات البلدية بلغ 238390 مسجلا
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد اليوم المنسّق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات نبيل جلالي ان عدد المسجلين الانتخابات البلدية بسيدي بوزيد بعد غلق باب التسجيل بلغ 238390 مسجلا اي بنسبة 74 بالمائة من نسبة السكان .
وقال الجلالي انه بعد فتح باب الاعتراضات على قائمات الناخبين التي من المقرر الاعلان عنها بصفة نهائية يوم 7 فيفري لم نسجل أي اعتراض.
الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018 السّاعة 17:15
نفى وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن تكون الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة...المزيد >>
في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018 السّاعة 16:59
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: إلتقى اليوم الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق بوفد عن أتحاد الكتٌاب العرب...المزيد >>
النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018 السّاعة 16:52
في اخر ساعات الميركاتو الشتوي نجحت هيئة النادي الرياضي الصفاقسي في ضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي...المزيد >>
وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018 السّاعة 16:35
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني : لقي شقيقان 16 و 20 سنة و هما أصيلا منطقة عرقوب الريحان من...المزيد >>
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
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16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018
خالد الحدّادصراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...المزيد >>
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