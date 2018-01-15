مستشفى بنزرت: اتلاف 100 كيس من الدم‎ بسبب انقطاع التيار الكهربائي

خالد الحدّاد

يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...