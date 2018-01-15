أشبه بالمعجزة.. كيف فقد هذا الرجل نصف وزنه بفترة وجيزة؟

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تمكن رجل بريطاني من تحقيق ما يشبه المعجزة بالتخلص من السُمنة التي كان يعاني منها وذلك بفضل نظام غذائي متواضع وبسيط وبالغ السهولة، حيث فقد نحو نصف وزنه الذي كان يزيد عن 190 كيلو غراماً وعاد إلى التمتع بوزن طبيعي وقوام مثالي.
وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "إندبندنت Independent" البريطانية، فقد تمكن طوني هولاند، البالغ من العمر 43 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال، من فقدان نصف وزنه أو ما يعادل نحو 80 كيلو غراماً ليبدو كما لو أنه تحول إلى شخص آخر.
ويقول هولاند إن تناول وجبات الطعام غير الصحية وكميات كبيرة من المواد الغذائية المؤذية هو الذي تسبب له بالسُمنة المفرطة، مضيفاً: "لم أكن أنتبه مطلقاً إلى نوعية الطعام التي أتناولها، سواء كانت المشاوي على العشاء أو وجبة سريعة من مطعم للبرغر والبطاطس، أو أي شيء آخر".
وتابع: "كان من السهل جداً عليَّ تناول 5 ساندويشات من البرغر المزدوج مع الجبن في وجبة واحدة"، مشيراً الى أن هذا الأمر تسبب له بالسمنة حتى أصبح حجم خصره يزيد عن 58 إنشاً (147 سم)، وهو ما تسبب له بالعديد من المتاعب والمشاكل فيحياته اليومية.
وأضاف: "كان نظام حياتي يقتصر على النوم في السرير، ثم التنقل بالسيارة، ثم الجلوس على المكتب في العمل، ثم العودة للمنزل بالسيارة فالجلوس على الكرسي والعودة أخيراً إلى السرير من أجل النوم".
ويقول هولاند إن المعاناة الحقيقية التي واجهها كانت عندما بلغ وزنه 127 كيلوغراماً وكان في طريقه للسفر من أجل قضاء العطلة، حيث كان السفر غير مريح بسبب السُمنة والوزن الزائد.
وأضاف: "كان طلبي لتوسعة حزام الأمان في الطائرة أمراً محرجاً"، وتابع: "كان الجلوس متعباً وكان الوصول من الطائرة الى المبنى متعباً أيضاً".
تمكن رجل بريطاني من تحقيق ما يشبه المعجزة بالتخلص من السُمنة التي كان يعاني منها وذلك بفضل نظام غذائي متواضع وبسيط وبالغ السهولة، حيث فقد نحو نصف وزنه الذي كان يزيد عن 190 كيلو غراماً وعاد إلى التمتع بوزن طبيعي وقوام مثالي.
وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "إندبندنت Independent" البريطانية، فقد تمكن طوني هولاند، البالغ من العمر 43 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال، من فقدان نصف وزنه أو ما يعادل نحو 80 كيلو غراماً ليبدو كما لو أنه تحول إلى شخص آخر.
ويقول هولاند إن تناول وجبات الطعام غير الصحية وكميات كبيرة من المواد الغذائية المؤذية هو الذي تسبب له بالسُمنة المفرطة، مضيفاً: "لم أكن أنتبه مطلقاً إلى نوعية الطعام التي أتناولها، سواء كانت المشاوي على العشاء أو وجبة سريعة من مطعم للبرغر والبطاطس، أو أي شيء آخر".
وتابع: "كان من السهل جداً عليَّ تناول 5 ساندويشات من البرغر المزدوج مع الجبن في وجبة واحدة"، مشيراً الى أن هذا الأمر تسبب له بالسمنة حتى أصبح حجم خصره يزيد عن 58 إنشاً (147 سم)، وهو ما تسبب له بالعديد من المتاعب والمشاكل فيحياته اليومية.
وأضاف: "كان نظام حياتي يقتصر على النوم في السرير، ثم التنقل بالسيارة، ثم الجلوس على المكتب في العمل، ثم العودة للمنزل بالسيارة فالجلوس على الكرسي والعودة أخيراً إلى السرير من أجل النوم".
ويقول هولاند إن المعاناة الحقيقية التي واجهها كانت عندما بلغ وزنه 127 كيلوغراماً وكان في طريقه للسفر من أجل قضاء العطلة، حيث كان السفر غير مريح بسبب السُمنة والوزن الزائد.
وأضاف: "كان طلبي لتوسعة حزام الأمان في الطائرة أمراً محرجاً"، وتابع: "كان الجلوس متعباً وكان الوصول من الطائرة الى المبنى متعباً أيضاً".
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018