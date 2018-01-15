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يوم الاثنين 15 جانفي 2018
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أشبه بالمعجزة.. كيف فقد هذا الرجل نصف وزنه بفترة وجيزة؟
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الأولى
أشبه بالمعجزة.. كيف فقد هذا الرجل نصف وزنه بفترة وجيزة؟
15 جانفي 2018 | 11:52

تمكن رجل بريطاني من تحقيق ما يشبه المعجزة بالتخلص من السُمنة التي كان يعاني منها وذلك بفضل نظام غذائي متواضع وبسيط وبالغ السهولة، حيث فقد نحو نصف وزنه الذي كان يزيد عن 190 كيلو غراماً وعاد إلى التمتع بوزن طبيعي وقوام مثالي.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "إندبندنت Independent" البريطانية، فقد تمكن طوني هولاند، البالغ من العمر 43 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال، من فقدان نصف وزنه أو ما يعادل نحو 80 كيلو غراماً ليبدو كما لو أنه تحول إلى شخص آخر.

ويقول هولاند إن تناول وجبات الطعام غير الصحية وكميات كبيرة من المواد الغذائية المؤذية هو الذي تسبب له بالسُمنة المفرطة، مضيفاً: "لم أكن أنتبه مطلقاً إلى نوعية الطعام التي أتناولها، سواء كانت المشاوي على العشاء أو وجبة سريعة من مطعم للبرغر والبطاطس، أو أي شيء آخر".

 وتابع: "كان من السهل جداً عليَّ تناول 5 ساندويشات من البرغر المزدوج مع الجبن في وجبة واحدة"، مشيراً الى أن هذا الأمر تسبب له بالسمنة حتى أصبح حجم خصره يزيد عن 58 إنشاً (147 سم)، وهو ما تسبب له بالعديد من المتاعب والمشاكل فيحياته اليومية.

وأضاف: "كان نظام حياتي يقتصر على النوم في السرير، ثم التنقل بالسيارة، ثم الجلوس على المكتب في العمل، ثم العودة للمنزل بالسيارة فالجلوس على الكرسي والعودة أخيراً إلى السرير من أجل النوم".

ويقول هولاند إن المعاناة الحقيقية التي واجهها كانت عندما بلغ وزنه 127 كيلوغراماً وكان في طريقه للسفر من أجل قضاء العطلة، حيث كان السفر غير مريح بسبب السُمنة والوزن الزائد.

وأضاف: "كان طلبي لتوسعة حزام الأمان في الطائرة أمراً محرجاً"، وتابع: "كان الجلوس متعباً وكان الوصول من الطائرة الى المبنى متعباً أيضاً".

العربية.نت
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الأولى
أشبه بالمعجزة.. كيف فقد هذا الرجل نصف وزنه بفترة وجيزة؟
15 جانفي 2018 | 11:52

تمكن رجل بريطاني من تحقيق ما يشبه المعجزة بالتخلص من السُمنة التي كان يعاني منها وذلك بفضل نظام غذائي متواضع وبسيط وبالغ السهولة، حيث فقد نحو نصف وزنه الذي كان يزيد عن 190 كيلو غراماً وعاد إلى التمتع بوزن طبيعي وقوام مثالي.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "إندبندنت Independent" البريطانية، فقد تمكن طوني هولاند، البالغ من العمر 43 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال، من فقدان نصف وزنه أو ما يعادل نحو 80 كيلو غراماً ليبدو كما لو أنه تحول إلى شخص آخر.

ويقول هولاند إن تناول وجبات الطعام غير الصحية وكميات كبيرة من المواد الغذائية المؤذية هو الذي تسبب له بالسُمنة المفرطة، مضيفاً: "لم أكن أنتبه مطلقاً إلى نوعية الطعام التي أتناولها، سواء كانت المشاوي على العشاء أو وجبة سريعة من مطعم للبرغر والبطاطس، أو أي شيء آخر".

 وتابع: "كان من السهل جداً عليَّ تناول 5 ساندويشات من البرغر المزدوج مع الجبن في وجبة واحدة"، مشيراً الى أن هذا الأمر تسبب له بالسمنة حتى أصبح حجم خصره يزيد عن 58 إنشاً (147 سم)، وهو ما تسبب له بالعديد من المتاعب والمشاكل فيحياته اليومية.

وأضاف: "كان نظام حياتي يقتصر على النوم في السرير، ثم التنقل بالسيارة، ثم الجلوس على المكتب في العمل، ثم العودة للمنزل بالسيارة فالجلوس على الكرسي والعودة أخيراً إلى السرير من أجل النوم".

ويقول هولاند إن المعاناة الحقيقية التي واجهها كانت عندما بلغ وزنه 127 كيلوغراماً وكان في طريقه للسفر من أجل قضاء العطلة، حيث كان السفر غير مريح بسبب السُمنة والوزن الزائد.

وأضاف: "كان طلبي لتوسعة حزام الأمان في الطائرة أمراً محرجاً"، وتابع: "كان الجلوس متعباً وكان الوصول من الطائرة الى المبنى متعباً أيضاً".

العربية.نت
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خالد الحدّاد
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يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
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