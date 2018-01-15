النادي الافريقي يعزز صفوفه بمهاجمين اجنبيين

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اعلن النادي الافريقي على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت تعاقده مع المهاجمين الايفواري فيليب اوكان اغوسي (25 سنة) والغاني ايمانويل اوكران (22 سنة) في الساعات الاخيرة من المركاتو الشتوي.

وتم انتداب المهاجم الغاني اوكران في اطار الاعارة لمدة 6 اشهر مع امكانية التعاقد معه لمدة سنتين في حين امضى المهاجم الايفواري عقدا لمدة سنتين ونصف.

وكان النادي الافريقي عزز صفوفه خلال المركاتو الشتوي بمنصور بن عثمان وزهير الذوادي والتيجاني بلعيد ووجدي الساحلي مقابل التفريط في خدمات كل من اسامة الدراجي والجزائريين ابراهيم الشنيحي ومختار بلخيثر.

ويحتل النادي الافريقي بعد مرور 14 جولة المركز السادس في البطولة برصيد 21 نقطة بفارق 15 نقطة كاملة عن المتصدر الترجي الرياضي التونسي.

ويستضيف ابناء المدرب الفرنسي برتران مارشان في الجولة القادمة الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثالث ب26 نقطة.