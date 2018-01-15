القصرين: عودة الهدوء الى معتمدية فريانة وايقاف عدد من مثيري الشغب

تمكنت الوحدات الأمنية بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، ليلة امس الاحد (حوالي منتصف الليل)، من إعادة الهدوء إلى كامل أحياء المدينة، التي شهدت مساء عمليات كرّ وفرّ بين الأمنيين وعدد من الشبان الذين عمدوا الى إغلاق الطريق الرئيسية للمدينة وإشعال العجلات المطاطية وتعطيل حركة المرور ورشق الأمنيين بالحجارة، مما اضطر قوات الامن إلى إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق ما أفاد به معتمد المنطقة عبد الرزاق الكريمي لوات.

من جهته، افاد مصدر أمني بفريانة لوات بان "المواجهات أسفرت عن إيقاف 4 أشخاص متورطين في عمليات شغب، وإصدار بطاقات تفتيش في حق عدد آخر من مثيري الشغب والفوضى".