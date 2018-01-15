بنزرت: فتاة تطعن شاباّ بسكين وتلوذ بالفرار‎

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بنزرت- الشروق اون لاين- بشير: قدمت فتاة صباح اليوم الاثنين على طعن شاب في حديقة عمومية بقلب مدينة بنزرت الاذن بالفرار حسب شهود عيان.

واكد الشاب الذي تلقى طعنتين على مستوى الرأس والظهر أنه يعرفها وقد تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى بنزرت.