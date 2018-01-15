منزل بورقيبة: ايقاف 21 محل تفتيش والاحتفاظ بشخص من اجل الاعتداء بالعنف الشديد

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بنزرت- الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض نهاية الاسبوع على 21 عنصرا مفتشا عنه ومطلوب لفائدة الدوائر الامنية والسجينة والقضائية في قضايا حق عام .

كما تم الاحتفاظ بشخص في العقد الثاني من العمر من اجل الاعتداء بالعنف الشديد . وتم في ذات التدخل الامني بإشراف رئيس منطقة المكان وتحرير 40 محضر و 26 مخالفة مرورية .