منزل بورقيبة: ايقاف 21 محل تفتيش والاحتفاظ بشخص من اجل الاعتداء بالعنف الشديد

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بنزرت- الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض نهاية الاسبوع على 21 عنصرا مفتشا عنه ومطلوب لفائدة الدوائر الامنية والسجينة والقضائية في قضايا حق عام .
كما تم الاحتفاظ بشخص في العقد الثاني من العمر من اجل الاعتداء بالعنف الشديد . وتم في ذات التدخل الامني بإشراف رئيس منطقة المكان وتحرير 40 محضر و 26 مخالفة مرورية .
بنزرت- الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض نهاية الاسبوع على 21 عنصرا مفتشا عنه ومطلوب لفائدة الدوائر الامنية والسجينة والقضائية في قضايا حق عام .
كما تم الاحتفاظ بشخص في العقد الثاني من العمر من اجل الاعتداء بالعنف الشديد . وتم في ذات التدخل الامني بإشراف رئيس منطقة المكان وتحرير 40 محضر و 26 مخالفة مرورية .
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018