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يوم الاثنين 15 جانفي 2018
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منزل بورقيبة: ايقاف 21 محل تفتيش والاحتفاظ بشخص من اجل الاعتداء بالعنف الشديد
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
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القضائي
منزل بورقيبة: ايقاف 21 محل تفتيش والاحتفاظ بشخص من اجل الاعتداء بالعنف الشديد
15 جانفي 2018 | 10:39

بنزرت- الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان منطقة  الامن الوطني بمنزل بورقيبة  من ولاية بنزرت  القبض نهاية الاسبوع على 21 عنصرا مفتشا عنه ومطلوب لفائدة الدوائر الامنية والسجينة والقضائية  في قضايا حق عام .

 كما تم الاحتفاظ  بشخص في العقد الثاني  من العمر  من اجل الاعتداء بالعنف الشديد . وتم في ذات التدخل الامني بإشراف رئيس منطقة المكان وتحرير 40 محضر و 26 مخالفة مرورية .

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منزل بورقيبة: ايقاف 21 محل تفتيش والاحتفاظ بشخص من اجل الاعتداء بالعنف الشديد
15 جانفي 2018 | 10:39

بنزرت- الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان منطقة  الامن الوطني بمنزل بورقيبة  من ولاية بنزرت  القبض نهاية الاسبوع على 21 عنصرا مفتشا عنه ومطلوب لفائدة الدوائر الامنية والسجينة والقضائية  في قضايا حق عام .

 كما تم الاحتفاظ  بشخص في العقد الثاني  من العمر  من اجل الاعتداء بالعنف الشديد . وتم في ذات التدخل الامني بإشراف رئيس منطقة المكان وتحرير 40 محضر و 26 مخالفة مرورية .

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تمكنت الوحدات الأمنية بإقليم الأمن الوطني بنابل نهاية الاسبوع المنقضي من إيقاف 26 شخصا من بينهم 11 شابا...
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أكودة: القبض على منحرف من أجل تحويل وجهة فتاة
15 جانفي 2018 السّاعة 13:41
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المحكمة الادارية ترفض الطّعن المقدّم من الممثّل القانوني لقائمة ''نداء التونسيين بالخارج" ‎
15 جانفي 2018 السّاعة 13:10
تونس- الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة: صرح القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية لـ"الشروق...
المزيد >>
المهدية: القبض على 15 تكفيريا من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي
15 جانفي 2018 السّاعة 13:07
إثر توفر معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم 14 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
صراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
المزيد >>
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