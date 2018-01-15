جنرال موتورز تطلق سيارة ثورية "بلا أي شيء"

كشفت شركة "جنرال موتورز" لصناعة السيارات عن خططها لطرح سيارة جديدة ذاتية القيادة، دون عجلة قيادة أو دواسات للوقود والمكابح.

وقالت الشركة إن سيارتها الجديدة "الأولى من نوعها التي تصنع وتعمل ذاتيا بأمان، دون سائق أو عجلة قيادة أو بدالات أو أي شيء يتم التحكم به يدويا".

وأوضحت الشركة التي تتخذ من ديترويت مقرا لها، أن سيارتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم "كروز إي في" ستكون متاحة في الأسواق العام المقبل.

و"كروز إي في" التي تعتبر قفزة في عالم صناعة السيارات ذاتية القيادة، ستمثل الجيل الرابع من هذا النوع من السيارات لدى "جنرال موتورز".