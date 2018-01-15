منوبة: تعطل الدروس بإعدادية دوار هيشر منذ 3 أيام

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تواصل اليوم الاثنين تعطل الدروس بالمدرسة الاعدادية بدوار هيشر بقرار من النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالمنطقة وذلك احتجاجا على اتساخ قاعات الدروس وتراكم الفضلات بالساحة منذ اكثر من 10 ايام بسبب تعنت عملة النظافة واصرارهم على عدم القيام بواجبهم المهني وذلك وفق ما جاء في في تصريح للكاتب العام للنقابة الاساسية للتعليم الثانوي وعضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة حسان العرفاوي.
واوضح نفس المصدر ان الدروس انقطعت منذ الجمعة المنقضي نهائيا واقتصرت اليوم على التلاميذ الذين يجرون امتحانات دون غيرهم وذلك الى حين التدخل العاجل لتنظيف القاعات والساحة وتوفير الظرف الملائمة للدراسة خاصة بعد اصرار عاملين اثنين بالمؤسسة على التوقف على العمل رغم تدخل مديرة المؤسسة فضلا عن عدم تدخل السلط المحلية لتنظيف المؤسسة الى حين حل الاشكال المهني حسب تعبيره.
تواصل اليوم الاثنين تعطل الدروس بالمدرسة الاعدادية بدوار هيشر بقرار من النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالمنطقة وذلك احتجاجا على اتساخ قاعات الدروس وتراكم الفضلات بالساحة منذ اكثر من 10 ايام بسبب تعنت عملة النظافة واصرارهم على عدم القيام بواجبهم المهني وذلك وفق ما جاء في في تصريح للكاتب العام للنقابة الاساسية للتعليم الثانوي وعضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة حسان العرفاوي.
واوضح نفس المصدر ان الدروس انقطعت منذ الجمعة المنقضي نهائيا واقتصرت اليوم على التلاميذ الذين يجرون امتحانات دون غيرهم وذلك الى حين التدخل العاجل لتنظيف القاعات والساحة وتوفير الظرف الملائمة للدراسة خاصة بعد اصرار عاملين اثنين بالمؤسسة على التوقف على العمل رغم تدخل مديرة المؤسسة فضلا عن عدم تدخل السلط المحلية لتنظيف المؤسسة الى حين حل الاشكال المهني حسب تعبيره.
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018