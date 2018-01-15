منوبة: تعطل الدروس بإعدادية دوار هيشر منذ 3 أيام

تواصل اليوم الاثنين تعطل الدروس بالمدرسة الاعدادية بدوار هيشر بقرار من النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالمنطقة وذلك احتجاجا على اتساخ قاعات الدروس وتراكم الفضلات بالساحة منذ اكثر من 10 ايام بسبب تعنت عملة النظافة واصرارهم على عدم القيام بواجبهم المهني وذلك وفق ما جاء في في تصريح للكاتب العام للنقابة الاساسية للتعليم الثانوي وعضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة حسان العرفاوي.

واوضح نفس المصدر ان الدروس انقطعت منذ الجمعة المنقضي نهائيا واقتصرت اليوم على التلاميذ الذين يجرون امتحانات دون غيرهم وذلك الى حين التدخل العاجل لتنظيف القاعات والساحة وتوفير الظرف الملائمة للدراسة خاصة بعد اصرار عاملين اثنين بالمؤسسة على التوقف على العمل رغم تدخل مديرة المؤسسة فضلا عن عدم تدخل السلط المحلية لتنظيف المؤسسة الى حين حل الاشكال المهني حسب تعبيره.

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