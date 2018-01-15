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يوم الاثنين 15 جانفي 2018
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الشيباني: لم نسجل اي أعمال سرقة أو نهب خلال الليلة الماضية
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الأولى
الشيباني: لم نسجل اي أعمال سرقة أو نهب خلال الليلة الماضية
15 جانفي 2018 | 10:06

افاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، بإنه "لم تسجل الليلة الماضية أية أعمال سرقة أو نهب" وأن "مجموعات صغيرة" مكونة من شبان تراوحت أعمارهم بين 13 و 19 سنة قامت ببعض "التحركات المحدودة " ليلا وذلك بمناطق و احياء بفريانة (القصرين) و سيدي علي بن عون ( سيدي بوزيد ) والكرم الغربي (تونس ) وحي التضامن (اريانة) ودوار هيشر (منوبة).
واضاف الشيباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الاثنين ان هذه المجموعات عمدت الى إشعال الاطارات المطاطية في بعض الانهج والمفترقات و رشق قوات الامن بالحجارة مشيرا الى ان قوات الامن تعاملت معهم "بكل حرفية".
من جهة اخرى قال الشيباني ان بعض مرتكبي هذه التحركات حاولوا في منطقة "سيدي علي بن عون" (ولاية سيدي بوزيد) اقتحام مستودع تابع للديوانة التونسية وقد تصدت القوات الامنية لهم كما اقدمت مجموعة ثانية في سيدي بوزيد على تعطيل خط كهربائي ( ضغط عالي ) مما ادى الى انقطاع التيارالكهربائي عن بعض احياء المدينة لفترة ثم تمت اعادة تشغيله لاحقا.
ووفق الناطق الرسمي ،تم اللية الماضية ايقاف 41 شخصا و الاحتفاظ بهم اثر استشارة النايبة العمومية لتورطهم و ضلوعهم في اعمال النهب و السلب و السرقة و قطع الطرقات و الاعتداء على الاملاك العامة و الخاصة خلال الايام الفارطة مضيفا ان وحدات الامن بجهة سوسة تمكنت من اعادة سيارة الى صاحبها بعد ان سلبت منه الليلة الماضية من قبل الافراد.

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الأولى
الشيباني: لم نسجل اي أعمال سرقة أو نهب خلال الليلة الماضية
15 جانفي 2018 | 10:06

افاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، بإنه "لم تسجل الليلة الماضية أية أعمال سرقة أو نهب" وأن "مجموعات صغيرة" مكونة من شبان تراوحت أعمارهم بين 13 و 19 سنة قامت ببعض "التحركات المحدودة " ليلا وذلك بمناطق و احياء بفريانة (القصرين) و سيدي علي بن عون ( سيدي بوزيد ) والكرم الغربي (تونس ) وحي التضامن (اريانة) ودوار هيشر (منوبة).
واضاف الشيباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الاثنين ان هذه المجموعات عمدت الى إشعال الاطارات المطاطية في بعض الانهج والمفترقات و رشق قوات الامن بالحجارة مشيرا الى ان قوات الامن تعاملت معهم "بكل حرفية".
من جهة اخرى قال الشيباني ان بعض مرتكبي هذه التحركات حاولوا في منطقة "سيدي علي بن عون" (ولاية سيدي بوزيد) اقتحام مستودع تابع للديوانة التونسية وقد تصدت القوات الامنية لهم كما اقدمت مجموعة ثانية في سيدي بوزيد على تعطيل خط كهربائي ( ضغط عالي ) مما ادى الى انقطاع التيارالكهربائي عن بعض احياء المدينة لفترة ثم تمت اعادة تشغيله لاحقا.
ووفق الناطق الرسمي ،تم اللية الماضية ايقاف 41 شخصا و الاحتفاظ بهم اثر استشارة النايبة العمومية لتورطهم و ضلوعهم في اعمال النهب و السلب و السرقة و قطع الطرقات و الاعتداء على الاملاك العامة و الخاصة خلال الايام الفارطة مضيفا ان وحدات الامن بجهة سوسة تمكنت من اعادة سيارة الى صاحبها بعد ان سلبت منه الليلة الماضية من قبل الافراد.

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15 جانفي 2018 السّاعة 16:35
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
صراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
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