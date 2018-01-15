الشيباني: لم نسجل اي أعمال سرقة أو نهب خلال الليلة الماضية

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افاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، بإنه "لم تسجل الليلة الماضية أية أعمال سرقة أو نهب" وأن "مجموعات صغيرة" مكونة من شبان تراوحت أعمارهم بين 13 و 19 سنة قامت ببعض "التحركات المحدودة " ليلا وذلك بمناطق و احياء بفريانة (القصرين) و سيدي علي بن عون ( سيدي بوزيد ) والكرم الغربي (تونس ) وحي التضامن (اريانة) ودوار هيشر (منوبة).
واضاف الشيباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الاثنين ان هذه المجموعات عمدت الى إشعال الاطارات المطاطية في بعض الانهج والمفترقات و رشق قوات الامن بالحجارة مشيرا الى ان قوات الامن تعاملت معهم "بكل حرفية".
من جهة اخرى قال الشيباني ان بعض مرتكبي هذه التحركات حاولوا في منطقة "سيدي علي بن عون" (ولاية سيدي بوزيد) اقتحام مستودع تابع للديوانة التونسية وقد تصدت القوات الامنية لهم كما اقدمت مجموعة ثانية في سيدي بوزيد على تعطيل خط كهربائي ( ضغط عالي ) مما ادى الى انقطاع التيارالكهربائي عن بعض احياء المدينة لفترة ثم تمت اعادة تشغيله لاحقا.
ووفق الناطق الرسمي ،تم اللية الماضية ايقاف 41 شخصا و الاحتفاظ بهم اثر استشارة النايبة العمومية لتورطهم و ضلوعهم في اعمال النهب و السلب و السرقة و قطع الطرقات و الاعتداء على الاملاك العامة و الخاصة خلال الايام الفارطة مضيفا ان وحدات الامن بجهة سوسة تمكنت من اعادة سيارة الى صاحبها بعد ان سلبت منه الليلة الماضية من قبل الافراد.
افاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، بإنه "لم تسجل الليلة الماضية أية أعمال سرقة أو نهب" وأن "مجموعات صغيرة" مكونة من شبان تراوحت أعمارهم بين 13 و 19 سنة قامت ببعض "التحركات المحدودة " ليلا وذلك بمناطق و احياء بفريانة (القصرين) و سيدي علي بن عون ( سيدي بوزيد ) والكرم الغربي (تونس ) وحي التضامن (اريانة) ودوار هيشر (منوبة).
واضاف الشيباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الاثنين ان هذه المجموعات عمدت الى إشعال الاطارات المطاطية في بعض الانهج والمفترقات و رشق قوات الامن بالحجارة مشيرا الى ان قوات الامن تعاملت معهم "بكل حرفية".
من جهة اخرى قال الشيباني ان بعض مرتكبي هذه التحركات حاولوا في منطقة "سيدي علي بن عون" (ولاية سيدي بوزيد) اقتحام مستودع تابع للديوانة التونسية وقد تصدت القوات الامنية لهم كما اقدمت مجموعة ثانية في سيدي بوزيد على تعطيل خط كهربائي ( ضغط عالي ) مما ادى الى انقطاع التيارالكهربائي عن بعض احياء المدينة لفترة ثم تمت اعادة تشغيله لاحقا.
ووفق الناطق الرسمي ،تم اللية الماضية ايقاف 41 شخصا و الاحتفاظ بهم اثر استشارة النايبة العمومية لتورطهم و ضلوعهم في اعمال النهب و السلب و السرقة و قطع الطرقات و الاعتداء على الاملاك العامة و الخاصة خلال الايام الفارطة مضيفا ان وحدات الامن بجهة سوسة تمكنت من اعادة سيارة الى صاحبها بعد ان سلبت منه الليلة الماضية من قبل الافراد.
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018