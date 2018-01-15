منوبة: إيقاف 6 شبان في أحداث شغب ليلية بدوار هيشر

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عاشت معتمدية دوار هيشر، وتحديدا على مستوى شارع الشهداء، في حدود الساعة العاشرة من مساء يوم امس الاحد، اعمال شغب ومحاولات لمداهمة عدد من المغازات التجارية، قام بها عدد من المراهقين، وقد تصدت وحدات الحرس الوطني لهذه الاعمال بعد حضور تعزيزات هامة، وتم على اثر ذلك ايقاف 06 شبان (من بينهم مراهقون ينتمون الى حي التضامن)، وفق ما ذكره مصدر امني لوات.
وقام عدد من الشبان، اغلبهم من حي التضامن ودوار هيشر، بحرق العجلات المطاطية وقطع الطريق على مستوى المستشفى المحلي بحي التضامن (المنطقة الواقعة بين المعتمديتين)، واتسعت تحركاتهم على طول شارع الشهداء مستعملين الحجارة والمواد الصلبة لرشق اعوان الحرس الوطني الذين ردوا بدورهم باستعمال الغاز المسيل للدموع وتصدوا لكل محاولات النهب والتخريب.
واضاف المصدر الامني ان "التحركات افتعلها منحرفون بعد انطلاق احداث مماثلة في نهج 106 بحي التضامن وسط استنكار كبير من الاهالي ومكونات المجتمع المدني بدوار هيشر، الرافضين للتحركات الليلية بنية النهب والتخريب والسرقة، وقد قام اغلبهم بحماية محلاتهم التجارية".
وذكر ايضا ان "وحدات الحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة تصدت كذلك لاعمال شغب ليلية بمنطقة شباو من معتمدية وادي الليل في وقت وجيز بعد تفريق المجموعة الشبابية التي افتعلتها اثر حرق عجلات مطاطية ومحاولة قطع الطريق".
عاشت معتمدية دوار هيشر، وتحديدا على مستوى شارع الشهداء، في حدود الساعة العاشرة من مساء يوم امس الاحد، اعمال شغب ومحاولات لمداهمة عدد من المغازات التجارية، قام بها عدد من المراهقين، وقد تصدت وحدات الحرس الوطني لهذه الاعمال بعد حضور تعزيزات هامة، وتم على اثر ذلك ايقاف 06 شبان (من بينهم مراهقون ينتمون الى حي التضامن)، وفق ما ذكره مصدر امني لوات.
وقام عدد من الشبان، اغلبهم من حي التضامن ودوار هيشر، بحرق العجلات المطاطية وقطع الطريق على مستوى المستشفى المحلي بحي التضامن (المنطقة الواقعة بين المعتمديتين)، واتسعت تحركاتهم على طول شارع الشهداء مستعملين الحجارة والمواد الصلبة لرشق اعوان الحرس الوطني الذين ردوا بدورهم باستعمال الغاز المسيل للدموع وتصدوا لكل محاولات النهب والتخريب.
واضاف المصدر الامني ان "التحركات افتعلها منحرفون بعد انطلاق احداث مماثلة في نهج 106 بحي التضامن وسط استنكار كبير من الاهالي ومكونات المجتمع المدني بدوار هيشر، الرافضين للتحركات الليلية بنية النهب والتخريب والسرقة، وقد قام اغلبهم بحماية محلاتهم التجارية".
وذكر ايضا ان "وحدات الحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة تصدت كذلك لاعمال شغب ليلية بمنطقة شباو من معتمدية وادي الليل في وقت وجيز بعد تفريق المجموعة الشبابية التي افتعلتها اثر حرق عجلات مطاطية ومحاولة قطع الطريق".
-
17:15الطرابلسي: الاجراءات الاجتماعية الاخيرة مضمنة في مشروع قانون الامان الاجتماعي
15 جانفي 2018
-
16:59في لقائه بالكتاب العرب: بشار الأسد يؤكد تعرٌض سوريا إلى مؤامرة
15 جانفي 2018
-
16:52النادي الصفاقسي يضم المهاجم النيجيري ايدوو كينغسلاي
15 جانفي 2018
-
16:35وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
15 جانفي 2018
-
16:18ديمبلي يوجه صدمة جديدة لبرشلونة
15 جانفي 2018
-
16:01حاولت تهريب ارهابيين موقوفين: القاعدة وراء الهجوم على مطار معيتيقة في ليبيا
15 جانفي 2018
-
15:41العكايشي يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة
15 جانفي 2018
-
15:28الهيئة العربية للمسرح تعلن عن نتائج مسابقة البحث العلمي
15 جانفي 2018
-
15:17توزر: تجّار الجملة والتفصيل يحتجّـون والمدير الجهوي للتجارة يرد
15 جانفي 2018
-
15:09دورة استراليا المفتوحة للتنس: مالك الجزيري الى الدور الثاني
15 جانفي 2018
-
15:00ارتفاع عدد ضحايا حادثة طعن بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصا
15 جانفي 2018
-
14:54اتحاد الاعراف يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي الجاري وبوشماوي تترشح لولاية ثالثة
15 جانفي 2018
-
14:3710 آلاف دولار عقوبة امرأة قرأت رسائل زوجها الشخصية
15 جانفي 2018
-
14:31حافلة إنطلقت من محطّة برشلونة قبل موعدها فحدث المشكل!
15 جانفي 2018
-
14:24نابل: ايقاف 11 شابا تورطوا في أحداث الشغب
15 جانفي 2018
-
-
14:12التفويت في مجموعة من أسهم راس مال شركة إسمنت قرطاج
15 جانفي 2018
-
13:59سعيدة قراش: "نُنزه كل الأطراف السياسية من الوقوف وراء عمليات الفوضى والتخريب"
15 جانفي 2018
-
13:55بعد ان اعتدت عليه بواسطة سكين: المتضرر لا يرغب في تتبع صديقته عدليا
15 جانفي 2018
-
13:50الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
15 جانفي 2018