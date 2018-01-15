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يوم الاثنين 15 جانفي 2018
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منوبة: إيقاف 6 شبان في أحداث شغب ليلية بدوار هيشر
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الأولى
منوبة: إيقاف 6 شبان في أحداث شغب ليلية بدوار هيشر
15 جانفي 2018 | 09:59

عاشت معتمدية دوار هيشر، وتحديدا على مستوى شارع الشهداء، في حدود الساعة العاشرة من مساء يوم امس الاحد، اعمال شغب ومحاولات لمداهمة عدد من المغازات التجارية، قام بها عدد من المراهقين، وقد تصدت وحدات الحرس الوطني لهذه الاعمال بعد حضور تعزيزات هامة، وتم على اثر ذلك ايقاف 06 شبان (من بينهم مراهقون ينتمون الى حي التضامن)، وفق ما ذكره مصدر امني لوات.

وقام عدد من الشبان، اغلبهم من حي التضامن ودوار هيشر، بحرق العجلات المطاطية وقطع الطريق على مستوى المستشفى المحلي بحي التضامن (المنطقة الواقعة بين المعتمديتين)، واتسعت تحركاتهم على طول شارع الشهداء مستعملين الحجارة والمواد الصلبة لرشق اعوان الحرس الوطني الذين ردوا بدورهم باستعمال الغاز المسيل للدموع وتصدوا لكل محاولات النهب والتخريب.

واضاف المصدر الامني ان "التحركات افتعلها منحرفون بعد انطلاق احداث مماثلة في نهج 106 بحي التضامن وسط استنكار كبير من الاهالي ومكونات المجتمع المدني بدوار هيشر، الرافضين للتحركات الليلية بنية النهب والتخريب والسرقة، وقد قام اغلبهم بحماية محلاتهم التجارية".

وذكر ايضا ان "وحدات الحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة تصدت كذلك لاعمال شغب ليلية بمنطقة شباو من معتمدية وادي الليل في وقت وجيز بعد تفريق المجموعة الشبابية التي افتعلتها اثر حرق عجلات مطاطية ومحاولة قطع الطريق".     

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الأولى
منوبة: إيقاف 6 شبان في أحداث شغب ليلية بدوار هيشر
15 جانفي 2018 | 09:59

عاشت معتمدية دوار هيشر، وتحديدا على مستوى شارع الشهداء، في حدود الساعة العاشرة من مساء يوم امس الاحد، اعمال شغب ومحاولات لمداهمة عدد من المغازات التجارية، قام بها عدد من المراهقين، وقد تصدت وحدات الحرس الوطني لهذه الاعمال بعد حضور تعزيزات هامة، وتم على اثر ذلك ايقاف 06 شبان (من بينهم مراهقون ينتمون الى حي التضامن)، وفق ما ذكره مصدر امني لوات.

وقام عدد من الشبان، اغلبهم من حي التضامن ودوار هيشر، بحرق العجلات المطاطية وقطع الطريق على مستوى المستشفى المحلي بحي التضامن (المنطقة الواقعة بين المعتمديتين)، واتسعت تحركاتهم على طول شارع الشهداء مستعملين الحجارة والمواد الصلبة لرشق اعوان الحرس الوطني الذين ردوا بدورهم باستعمال الغاز المسيل للدموع وتصدوا لكل محاولات النهب والتخريب.

واضاف المصدر الامني ان "التحركات افتعلها منحرفون بعد انطلاق احداث مماثلة في نهج 106 بحي التضامن وسط استنكار كبير من الاهالي ومكونات المجتمع المدني بدوار هيشر، الرافضين للتحركات الليلية بنية النهب والتخريب والسرقة، وقد قام اغلبهم بحماية محلاتهم التجارية".

وذكر ايضا ان "وحدات الحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة تصدت كذلك لاعمال شغب ليلية بمنطقة شباو من معتمدية وادي الليل في وقت وجيز بعد تفريق المجموعة الشبابية التي افتعلتها اثر حرق عجلات مطاطية ومحاولة قطع الطريق".     

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وفاة شقيقين بعد غرقهما في شلالات بني مطير
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
صراع الدولة والثورة
يبدو أنّ بلادنا ما تزال تحتاجُ إلى بعض الوقت حتّى يستقرّ بها وضع جديد تنسجم فيه الثورة مع مقتضيات الاستقرار والتهدئة والعيش المشترك وفق ضوابط القانون والممارسة السياسيّة...
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