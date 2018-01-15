القيروان: الاطاحة بعصابة استولت على مجوهرات ومصوغ بمنزل رجل اعمال بصفاقس

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- جمال الذهبي: تمكنت الوحدات الأمنية بالقيروان يوم السبت 13 جانفي من الايقاع بمنحرف وسط مدينة القيروان وهو المورط في عملية سرقة مجهورات ومصوغ بقيمة جملية 780 ألف دينار من منزل رجل أعمال معروف بولاية صفاقس.

وقد تم تحويل الموقوف إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية وايقاف شركائه في السرقة وهم اربعة شبان وفتاة تعمل معينة منزلية بمنزل هذه العائلة المتضررة وعدها أحدهم بالزواج ان ساعدتهم على انجاح عملية السرقة.

وقد تم حجز جزء من المسروق ومبلغ مالي لدى الموقوفين مع مباشرة اﻻبحاث معهم لمعرفة لمن تم بيع بقية المسروق.