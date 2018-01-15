تينجة: ايقاف 4 اشخاص حاولوا قطع الطريق الرابطة مع مدينة بنزرت

مكتب الشروق-بنزرت –ايمان عبد الستار: تمكن اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت خلال الليلة الفاصلة بين الاحد والاثنين من ايقاف اربعة اشخاص من اجل تكوين وفاق وذلك بعد محاولتهم قطع الطريق الرابطة بين كل من معتمدية تينجة ومدينة بنزرت حيث قاموا باشتعال العجلات المطاطية .

والمجموعة التي تم الاحتفاظ بها في العقد الثاني والثالث من العمر .

وقد تدخل اعوان الامن وقاموا بفتح الطريق للمارة .