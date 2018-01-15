جندوبة: حرق 4 سيارات ببوسالم

جندوبة - الشروق اون لاين -عبد الكريم السلطاني: تعرضت ليلة البارحة الأحد 14 جانفي 2018 4 سيارات خاصة للحرق بأماكن مختلفة بمدينة بوسالم .

الوحدات الامنية تحركت و في ظرف وجيز تم القاء القبض على شاب يبلغ من العمر 24 سنة يشتبه في تورطه في عمليات الحرق .

و يذكر أنه و خلال شهري نوفمبر وديسمبر شهدت مدينة بوسالم عمليات حرق و سرقة لسيارات خاصة وكانت الحصيلة حرق 06 سيارات و سرقة 04 لم تسترجع منها الا 01 تم العثور عليها في العاصمة و أن الوحدات الامنية فتحت تحقيقا في الغرض لكشف الضالعين في العملية .

*صورة توضحيحية*