إندونيسيا: تسجيل اصابات في انهيار طابق في مقر البورصة وفرار العشرات

انهار طابق فى مقر بورصة إندونيسيا، اليوم الاثنين، ما أدى إلى جرح عدد من الأشخاص جراء سقوط الركام فى الباحة الداخلية بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا أرغو يوونو لمحطة "مترو تى فى" التلفزيونية "لا زلنا نحقق فى الأسباب، ولكن فى الوقت الراهن الأولوية للإصابات".

وأظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة اشخاصا ممددين على الأرض يتم نقلهم إلى خارج المبنى، ولم يحدد المتحدث عدد الجرحى إلا أنه أشار إلى عدم تسجيل وفيات حتى الساعة.

وقال شاهد من رويترز إن نحو 12 شخصا أصيبوا ونقلوا على محفات خارج مبنى البورصة، وأضاف أن سيارات إسعاف وصلت إلى المكان وكذلك العشرات من رجال الشرطة.

رويترز و(أ ف ب)