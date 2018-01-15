العراق: عشرات القتلى والمصابين بهجوم انتحاري وسط بغداد

قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، الاثنين، في هجوم نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين وسط بغداد، في ثاني هجوم يستهدف العاصمة العراقية خلال يومين، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الصحة.

وقال مدير عام صحة الرصافة (الجانب الشرقي لبغداد) عبد الغني الساعدي إن "26 شخصا قتلوا وأصيب 90 آخرون".

وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء سعد معن، أشار إلى أن "الاعتداء المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد كان بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين".

وساحة الطيران مركز تجاري مهم في العاصمة وتعتبر نقطة تجمع للعمال الذي ينتظرون يوميا منذ الصباح الباكر للحصول على عمل، واستهدفت تلك المنطقة مرارا في السابق باعتداءات دامية.

وذكر مصور من "فرانس برس" في المكان أن سيارات الإسعاف حضرت على الفور، فيما ضرب الشرطة طوقا أمنيا في محيط المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي بعد نحو شهر من إعلان العراق "انتهاء الحرب" ضد تنظيم "داعش"، ومع ذلك لا تزال خلايا للتنظيم تنشط في مناطق شمالي العاصمة العراقية، وقادرة على شن هجمات.

سكاي نيوز عربية