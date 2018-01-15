اليوم.. الكيان الصهيوني يصدر حكمه على عهد التميمي

من المنتظر أن تصدر محكمة صهيونية قرارها، الاثنين، بشأن الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما)، بعد أن اعتقلت قبل أسبوعين بتهمة ضرب جنديين في قريتها مع ابنة عمها نور، التي أفرج عنها في وقت سابق بكفالة مالية.

وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد قوات الإحتلال. وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن لسنوات عدة.

وظهرت عهد ونور في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما تدفعان وتضربان جنديين من جنود الإحتلال كانا في فناء منزل عائلة عهد في قرية النبي صالح قرب رام الله وسط الضفة الغربية أواخر ديسمبر الماضي.

ووقع الحادث، الذي وثقه شريط فيديو في خضم احتجاجات شهدتها الضفة الغربية على خلفية قرار واشنطن إعلان القدس عاصمة للكيان المحتل.

واعتقل جيش الإحتلال عهد التميمي عقب انتشار شريط الفيديو، كما اعتقل والدتها ناريمان بالإضافة إلى نور.

المصدر: سكاي نيوز