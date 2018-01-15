ليبيا: اشتباكات تشل مطار معيتيقة في طرابلس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نشبت اشتباكات بين فصيلين مسلحين مواليين للمجلس الرئاسي الليبي، قرب مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، الاثنين.

وقررت إدارة المطار وقف الرحلات منه وإليه، على خلفية التطورات الأخيرة.

ووقعت الاشتباكات بين ميليشيا "قوة الردع الخاصة" المسيطرة على المطار بقيادة عبد الرؤوف كارة، وميليشيا "البقرة" من منطقة تاجوراء شرقي طرابلس التي شنت هجوما على المطار.

وانضم إلى المهاجمين مسلحون متطرفون فارون من مناطق شرقي ليبيا، وفق ما اوردته "سكاي نيوز عربية".

سكاي نيوز عربية