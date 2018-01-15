«الشروق» مع الجالية التونسية في فلسطين: عين على القدس.. وأخرى على تونس

فلسطين المحتلة : الشروق – من مراسلنا بهاء العبد الله: القدس عاصمة فلسطين، هنا فوق تل صخري على بعد نحو ثلاثة كيلو متر من السفارة التونسية برام الله، القضية هنا هي القدس العربية العاصمة الأزلية التي كانت وما زالت محطة لعدد من التونسيين المتواجدين في فلسطين.. لم يشفو من حبنا فاختارو العيش بيننا، انها الجالية التونسية في فلسطين من حب قضية الى الحياة في وطن.

"الشروق" التقت بعدد من أبناء الجالية التونسية، من خلال السفارة التونسية في فلسطين للاطمئنان عليهم، وهو الأمر الذي لقي ترحيبا من سعادة السفير التونسي، والذي جعلنا نلتقي بأبناء الجالية التونسية.

ولأنها القدس مهوى أفئدة المسلمين، فقد ألغت السفارة التونسية في فلسطين احتفالاتها بعيد الثورة التونسية، احتراما للدماء الفلسطينية التي تسيل نصرة للمسجد الأقصى خلال انتفاضة العاصمة المستمرة.

وتنقل "الشروق" تحية سفير دولة تونس في دولة فلسطين السفير الحبيب بن فرح، والجالية التونسية الى الاهل في تونس المعطرة بدماء شهداء فلسطين، ويعيش في فلسطين حوالي 300 تونسي يمثلون الجالية التونسية في فلسطين.

أسرة أم أسامة التونسية التي تنحدر من مدينة بنزرت كانت أولى محطات "الشروق" لنتعرف على أوجه الفرق في الأمور الحياتية بين فلسطين والتونسيين وتقول الأسرة أنها لم تجد فرقا كبيرا بين تونس وفلسطين في التعامل.

ولكنها انتقلت إلى فلسطين وهي تحمل الحنين والأشواق الى تونس، وحملت معها على ما يعين على التحمل على الغربة وهو أجر الرباط على أرض فلسطين.

"فلسطين بلدي الأول وحين أسافر الى تونس اشتاق الى فلسطين، ولم نشعر بغربة؛ فالشعب الفلسطيني يتعامل معنا على بساطته وكرمه". بهذه الكلمات التي تعبر عن التشبث بأرض فلسطين بدأت أم أسامة حديثها لـ"الشروق".

وتتابع "هنا عادات وتقاليد توحدنا فهذه أرض مقدسة نعيش فوق ترابها ونعاني كما يعاني شعبها". أم أسامة التي تعمل في هيئة المعابر والحدود الفلسطينية تقول وقلبها ينفطر حبا للشعب الفلسطيني "زملائي في العمل يعاملونني بكل محبة وفخر انهم شعب يستحق الحياة الفوق كريمة وسامية".

وضربت التونسية التي تسكن مع زوجها الفلسطيني أبو اسامة في مدينة أريحا شمالي الضفة الغربية مثالا على طيبة وكرم الفلسطينيين، وتقول باللهجة الفلسطينية الدراجة "اذا ذهبت الى أي محل في تونس وما كان معي فلوس وما بعرفك مستحيل يداينك، لكن هنا في فلسطين سواء يعرفك أو لا يعرفك وما معك فلوس بقول لك خذ الي بدك إياه وبعدين بتجيب الفلوس".

وعن شعورها حين وطأت قدامها المسجد الأقصى والشوق يطويها طيا لرؤية القدس مرة أخرى تقول أم أسامة "انه مكان مقدس له قدسته المكان الوحيد الذي شعرت بالخشوع وأنا بين يدي الله عزل وجل".

وفي رسالة للشعب التونسي قالت أم اسامة "كل ذرة تراب في فلسطين مروية بالدماء، وهذا ما نراه يوميا واقعا؛ فحافظوا على كل شبر من بلدكم أيها الحكام، اتقوا الله في تونس".

أما الشاعرة التونسية كوثر استقبلتنا الاسرة وحكت لنا قصة زواجها من الفلسطيني، وكيف حضرت المرة الأولى إلى فلسطين.

"تزوجت من فلسطيني كان في تونس في الثمانيات وقدمنا معا إلى فلسطين مع قدوم السلطة الفلسطينية، وعندما عدت الى فلسطين لم يكن الشعور عاديا، انما كان الشعور مختلطا بين لوعة الفراق واللهفة الى الوطن فلسطين والشعور المفرح أن رؤية فلسطين حلم صعب المنال فجأة تجد نفسك في فلسطين بعد اتفاقية أوسلو رغم هشاشته".

وتؤكد الشاعرة التي تعمل مقدمة برامج في تلفزيون فلسطين على أحقية (التونسيين) في العيش على أرض فلسطين أكثر من القادمين من دول عابرة القارات (المستوطنين الصهاينة)".

وتقول بثبات الفلسطيني المقاوم على أرضه "لم أفكر يوما أنا وأطفالي وزوجي في مغادرة هذه الأرض لاستقر في عمان او تونس، أنا باقية هنا في وطني فلسطين".

وتضيف "نعاني من ويلات الاحتلال اليومية كالفلسطينيين، وهي معاناة مستمرة، ولكن تأقلمنا معها، وهنا حياة غير طبيعية حيث الحواجز والتنقل والجدار العازل". وكتبت الشاعرة عدة قصائد شعرية عن الاسرى والقدس والتي من خلالها تدافع بطريقتها عن القضية الفلسطينية.

أما التونسية منية الصغير كانت سعيدة بقدومنا إليها، فقد عبرت عن ارادة كل الشعب التونسي، من خلال المواقف السياسية والاجتماعية والشعبية من جانب، ومن جانب اخر فان قدومها الى فلسطين أتاح لها الفرصة لخدمة القضية من موقعها في فلسطين.

التونسية منية التي تحمل الهوية والجواز الفلسطيني والتي تسكن وزوجها الفلسطيني في رام الله منذ 24 سنة، تقول "نحن عاصرنا كل شيء في الأراضي الفلسطينية، ونشاهد الأحداث يوميا، ونعيش حياتنا مثل أي مواطن فلسطيني في كل الظروف الصعبة والممارسات الإسرائيلية".

واعتبرت منية التي تعمل في وزارة الخارجية الفلسطينية انها وأبناء الجالية ممثلي عن الجمهور التونسي، قائلة "نحن نعكس مدى تضامننا ومواقفنا دائما ومؤازرتنا للقضية الفلسطينية وهي قضيتنا بالدرجة الأولى، ندافع عنها مثل قضيتنا".

وروت والالم يعتصر قلبها "عندما نرى الشهداء كل يوم نخجل من أنفسنا وفي نفس الوقت فهذه أرض رباط، ونحن مرابطين عليها الى يوم الدين". مضيفة "هذا شرف لنا ان نتواجد على أرض البوصلة العربية والاسلامية".

في هذه الأثناء انتقلت "الشروق" إلى زيارة صبري الافرني المنحدر من ولاية منوبة وروى لنا هو الأخر كيف التحق بالجالية التونسية في فلسطين قائلا :"شعور ليس له مثيل، وانا داخل المعركة الحقيقية بشكل مباشر وليس عن بعد".

ولم يستطع صبري أن يخفى شعوره وهو يعيش على ارض فلسطين من سنة 98 بقوله :"بعد العيش طول هذه الفترة أصبح ليس شعورا فقط بل انتماء الى هذا الشعب المرابط الصبور".

ويضيف "هذا الشعب الفلسطيني من كافة الاطياف من الصغير الى الشيخ، وأينما ذهبت من رفح الى اريحا، أنت تونسي؛ فأنت الحب الجميل الصادق وهذا الحب لم ولن ينتهي من جيل الى جيل".

وعلى الرغم من بعد المسافة بين فلسطين وتونس إلا أن الجالية التونسية ظلت تعكس الوجه الأجمل للتونسيين من خلال العشرة وجميل الأخلاق وكانهم يقاومون المحتل. هكذا كان طوافات على الجالية التونسية في فلسطين.