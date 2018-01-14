الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية

كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر منذ قليل أنه على إثر توفر معلومات لدى إدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني مفادها أن مجموعة إرهابية بصدد التنقل بين جبال ولايتي الكاف والقصرين، تمكنت امس السبت 13 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتاجروين ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالكاف بعد نصب كمين محكم بجهة الجريصة، من إلقاء القبض على 03 عناصر تكفيرية أعمارهم تترواح بين 25 و32 سنة وحجزت لديهم عدد 02 حقائب، عدد 02 هواتف جوالة، عدد 02 أسلحة بيضاء، مجموعة من المفاتيح ، مصباح يدوي، حاشدة هاتف جوال، غطاء بلاستيكي (يتم إستعماله كمخيم)، عدد 03 قوارير مملوءة بالماء الصالح للشراب ومبلغا ماليا قدره 295 دينارا.

وبالتحري معهم إعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون الإلتحاق بالجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال.

تمّ الإحتفاظ بهم وإحالتهم على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحرّي معهم.