الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية

-
17:34بن عروس: إلقاء القبض على 4 شبان بصدد حرق مؤسسة تربوية
14 جانفي 2018
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018
كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر منذ قليل أنه على إثر توفر معلومات لدى إدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني مفادها أن مجموعة إرهابية بصدد التنقل بين جبال ولايتي الكاف والقصرين، تمكنت امس السبت 13 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتاجروين ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالكاف بعد نصب كمين محكم بجهة الجريصة، من إلقاء القبض على 03 عناصر تكفيرية أعمارهم تترواح بين 25 و32 سنة وحجزت لديهم عدد 02 حقائب، عدد 02 هواتف جوالة، عدد 02 أسلحة بيضاء، مجموعة من المفاتيح ، مصباح يدوي، حاشدة هاتف جوال، غطاء بلاستيكي (يتم إستعماله كمخيم)، عدد 03 قوارير مملوءة بالماء الصالح للشراب ومبلغا ماليا قدره 295 دينارا.
وبالتحري معهم إعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون الإلتحاق بالجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال.
تمّ الإحتفاظ بهم وإحالتهم على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحرّي معهم.
كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر منذ قليل أنه على إثر توفر معلومات لدى إدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني مفادها أن مجموعة إرهابية بصدد التنقل بين جبال ولايتي الكاف والقصرين، تمكنت امس السبت 13 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتاجروين ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالكاف بعد نصب كمين محكم بجهة الجريصة، من إلقاء القبض على 03 عناصر تكفيرية أعمارهم تترواح بين 25 و32 سنة وحجزت لديهم عدد 02 حقائب، عدد 02 هواتف جوالة، عدد 02 أسلحة بيضاء، مجموعة من المفاتيح ، مصباح يدوي، حاشدة هاتف جوال، غطاء بلاستيكي (يتم إستعماله كمخيم)، عدد 03 قوارير مملوءة بالماء الصالح للشراب ومبلغا ماليا قدره 295 دينارا.
وبالتحري معهم إعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون الإلتحاق بالجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال.
تمّ الإحتفاظ بهم وإحالتهم على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحرّي معهم.
-
17:34بن عروس: إلقاء القبض على 4 شبان بصدد حرق مؤسسة تربوية
14 جانفي 2018
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018