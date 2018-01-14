الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة

-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018
-
13:22بالفيديو والصور..كلمة رئيس الجمهورية من حي التضامن في ذكرى الثورة
14 جانفي 2018
دعا الحزب الجمهوري الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تخليدا لهم في الذاكرة الوطنية والى انصاف ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين امنيا بما يعيد لهم الاعتبار منبها من جهة اخرى مما اعتبره "خطورة تعطيل" ملف العدالة الانتقالية الذي لم يبرح مكانه بعد سبع سنوات من الثورة .
ودعا الجمهوري في بيان اصدره اليوم الاحد بمناسبة احياء الشعب التونسي للذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة الى استكمال تركيز مؤسسات تحصين الديمقراطية من هيئات دستورية وخاصة المحكمة الدستورية بما "يعزز المناخ الديمقراطي ويقطع الطريق عن كل من تخامره فكرة العودة نحو الوراء".
ولفت الحزب في ذات البيان الى ما اعتبره فشل كل الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 في ارساء منوال تنموي جديد ينتشل تونس من ازمتها الاقتصادية ويساهم في تنمية الجهات المحرومة وخلق مواطن شغل لشباب تونس مؤكدا انخراط الحزب في العمل على فتح أفق جديد لتونس يقطع مع الإخفاق ويضع حدا لفشل منظومة الحكم الحالية بما يعيد الثقة في المستقبل أمام كل التونسيين .
وسجل الحزب الجمهوري من جهة اخرى "بكل ارتياح" ما تعيشه تونس من حريات عامة وفردية عبر سن دستور ديمقراطي يكفل مناخ التعددية ويضمن تواصل الديمقراطية رغم كل محاولات النزوع نحو الاستبداد التي انكسرت بإرادة الشعب" مشيرا الى ان ابناء الحزب الجمهوري وبناته قد نالهم شرف النضال ضد نظام الاستبداد والفساد والحيف الاجتماعي كما راكم التونسيون للثورة سنينا طوال وقدم لها من أبناء الوطن شهداء سقت دماؤهم الزكية الارض معلنة نهاية - لا رجعة فيها- للدكتاتورية و سياسية تكميم الافواه.
دعا الحزب الجمهوري الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تخليدا لهم في الذاكرة الوطنية والى انصاف ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين امنيا بما يعيد لهم الاعتبار منبها من جهة اخرى مما اعتبره "خطورة تعطيل" ملف العدالة الانتقالية الذي لم يبرح مكانه بعد سبع سنوات من الثورة .
ودعا الجمهوري في بيان اصدره اليوم الاحد بمناسبة احياء الشعب التونسي للذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة الى استكمال تركيز مؤسسات تحصين الديمقراطية من هيئات دستورية وخاصة المحكمة الدستورية بما "يعزز المناخ الديمقراطي ويقطع الطريق عن كل من تخامره فكرة العودة نحو الوراء".
ولفت الحزب في ذات البيان الى ما اعتبره فشل كل الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 في ارساء منوال تنموي جديد ينتشل تونس من ازمتها الاقتصادية ويساهم في تنمية الجهات المحرومة وخلق مواطن شغل لشباب تونس مؤكدا انخراط الحزب في العمل على فتح أفق جديد لتونس يقطع مع الإخفاق ويضع حدا لفشل منظومة الحكم الحالية بما يعيد الثقة في المستقبل أمام كل التونسيين .
وسجل الحزب الجمهوري من جهة اخرى "بكل ارتياح" ما تعيشه تونس من حريات عامة وفردية عبر سن دستور ديمقراطي يكفل مناخ التعددية ويضمن تواصل الديمقراطية رغم كل محاولات النزوع نحو الاستبداد التي انكسرت بإرادة الشعب" مشيرا الى ان ابناء الحزب الجمهوري وبناته قد نالهم شرف النضال ضد نظام الاستبداد والفساد والحيف الاجتماعي كما راكم التونسيون للثورة سنينا طوال وقدم لها من أبناء الوطن شهداء سقت دماؤهم الزكية الارض معلنة نهاية - لا رجعة فيها- للدكتاتورية و سياسية تكميم الافواه.
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018
-
13:22بالفيديو والصور..كلمة رئيس الجمهورية من حي التضامن في ذكرى الثورة
14 جانفي 2018