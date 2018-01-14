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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
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السياسي
الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018 | 16:45

دعا الحزب الجمهوري الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تخليدا لهم في الذاكرة الوطنية والى انصاف ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين امنيا بما يعيد لهم الاعتبار منبها من جهة اخرى مما اعتبره "خطورة تعطيل" ملف العدالة الانتقالية الذي لم يبرح مكانه بعد سبع سنوات من الثورة .

ودعا الجمهوري في بيان اصدره اليوم الاحد بمناسبة احياء الشعب التونسي للذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة الى استكمال تركيز مؤسسات تحصين الديمقراطية من هيئات دستورية وخاصة المحكمة الدستورية بما "يعزز المناخ الديمقراطي ويقطع الطريق عن كل من تخامره فكرة العودة نحو الوراء".

ولفت الحزب في ذات البيان الى ما اعتبره فشل كل الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 في ارساء منوال تنموي جديد ينتشل تونس من ازمتها الاقتصادية ويساهم في تنمية الجهات المحرومة وخلق مواطن شغل لشباب تونس مؤكدا انخراط الحزب في العمل على فتح أفق جديد لتونس يقطع مع الإخفاق ويضع حدا لفشل منظومة الحكم الحالية بما يعيد الثقة في المستقبل أمام كل التونسيين .

وسجل الحزب الجمهوري من جهة اخرى "بكل ارتياح" ما تعيشه تونس من حريات عامة وفردية عبر سن دستور ديمقراطي يكفل مناخ التعددية ويضمن تواصل الديمقراطية رغم كل محاولات النزوع نحو الاستبداد التي انكسرت بإرادة الشعب" مشيرا الى ان ابناء الحزب الجمهوري وبناته قد نالهم شرف النضال ضد نظام الاستبداد والفساد والحيف الاجتماعي كما راكم التونسيون للثورة سنينا طوال وقدم لها من أبناء الوطن شهداء سقت دماؤهم الزكية الارض معلنة نهاية - لا رجعة فيها- للدكتاتورية و سياسية تكميم الافواه.

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السياسي
الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018 | 16:45

دعا الحزب الجمهوري الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تخليدا لهم في الذاكرة الوطنية والى انصاف ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين امنيا بما يعيد لهم الاعتبار منبها من جهة اخرى مما اعتبره "خطورة تعطيل" ملف العدالة الانتقالية الذي لم يبرح مكانه بعد سبع سنوات من الثورة .

ودعا الجمهوري في بيان اصدره اليوم الاحد بمناسبة احياء الشعب التونسي للذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة الى استكمال تركيز مؤسسات تحصين الديمقراطية من هيئات دستورية وخاصة المحكمة الدستورية بما "يعزز المناخ الديمقراطي ويقطع الطريق عن كل من تخامره فكرة العودة نحو الوراء".

ولفت الحزب في ذات البيان الى ما اعتبره فشل كل الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 في ارساء منوال تنموي جديد ينتشل تونس من ازمتها الاقتصادية ويساهم في تنمية الجهات المحرومة وخلق مواطن شغل لشباب تونس مؤكدا انخراط الحزب في العمل على فتح أفق جديد لتونس يقطع مع الإخفاق ويضع حدا لفشل منظومة الحكم الحالية بما يعيد الثقة في المستقبل أمام كل التونسيين .

وسجل الحزب الجمهوري من جهة اخرى "بكل ارتياح" ما تعيشه تونس من حريات عامة وفردية عبر سن دستور ديمقراطي يكفل مناخ التعددية ويضمن تواصل الديمقراطية رغم كل محاولات النزوع نحو الاستبداد التي انكسرت بإرادة الشعب" مشيرا الى ان ابناء الحزب الجمهوري وبناته قد نالهم شرف النضال ضد نظام الاستبداد والفساد والحيف الاجتماعي كما راكم التونسيون للثورة سنينا طوال وقدم لها من أبناء الوطن شهداء سقت دماؤهم الزكية الارض معلنة نهاية - لا رجعة فيها- للدكتاتورية و سياسية تكميم الافواه.

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قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم...
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الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
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قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018 السّاعة 15:21
نفذ المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة، اليوم...
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سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
المزيد >>
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