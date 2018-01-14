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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
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الأولى
غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018 | 16:41

أعلن التلفزيون الصيني، الأحد، غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة قبالة سواحل الصين. وقال التلفزيون الصيني إن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة "سانتشي"، التي جرفتها المياه إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، غرقت بعد حادث التصادم الذي تعرضت له في السادس من جانفي الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم فريق الإنقاذ الذي شكلته طهران بعد حريق ناقلتها النفطية، للتلفزيون الحكومي، أنه لم يعد هناك أمل في العثور على ناجين من أفراد طاقم السفينة التي تحترق منذ أسبوع قبالة سواحل الصين.

وقال محمد رستاد: "ليس هناك أي أمل في العثور على ناجين من أفراد الطاقم".

وكان قد أكد أن "ثلثي ناقلة النقط قد غرق، والنيران انتشرت وتحيط بالكامل بالسفينة ولم نعد نستطيع الاقتراب منها".

وكانت ناقلة النفط "سانشي" تقل طاقما من 32 شخصاً هم 30 إيرانياً وبحاران من بنغلادش. وقد عثر على 3 جثث فقط.

وكانت السفينة التابعة لـ"شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" وترفع علم بنما تنقل شحنة من النفط الخفيف إلى كوريا الجنوبية.

وقد اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها السبت الماضي بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي، على بعد 300 كلم عن سواحل شنغهاي.

وأوضحت وزارة النقل الصينية أن السفينة "بأكملها اشتعلت بقوة" ظهر الأحد وانبعث منها عمود من الدخان حتى ارتفاع 1000 متر.

وعرضت الوزارة صوراً للسفينة يلفها دخان اسود كثيف. وتابعت الوزارة أن السفينة غرقت بعد ذلك. وقالت كما قلت عنها وكالة أنباء الصين الجديدة "حسب المعلومات الأخيرة لدى الإدارة العامة للمحيطات، غرقت سانشي بالكامل".

وكانت السفينة التابعة لـ"شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" وترفع علم بنما تنقل شحنة من النفط الخفيف إلى كوريا الجنوبية. وقد اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها السبت الماضي بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي.

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الأولى
غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018 | 16:41

أعلن التلفزيون الصيني، الأحد، غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة قبالة سواحل الصين. وقال التلفزيون الصيني إن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة "سانتشي"، التي جرفتها المياه إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، غرقت بعد حادث التصادم الذي تعرضت له في السادس من جانفي الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم فريق الإنقاذ الذي شكلته طهران بعد حريق ناقلتها النفطية، للتلفزيون الحكومي، أنه لم يعد هناك أمل في العثور على ناجين من أفراد طاقم السفينة التي تحترق منذ أسبوع قبالة سواحل الصين.

وقال محمد رستاد: "ليس هناك أي أمل في العثور على ناجين من أفراد الطاقم".

وكان قد أكد أن "ثلثي ناقلة النقط قد غرق، والنيران انتشرت وتحيط بالكامل بالسفينة ولم نعد نستطيع الاقتراب منها".

وكانت ناقلة النفط "سانشي" تقل طاقما من 32 شخصاً هم 30 إيرانياً وبحاران من بنغلادش. وقد عثر على 3 جثث فقط.

وكانت السفينة التابعة لـ"شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" وترفع علم بنما تنقل شحنة من النفط الخفيف إلى كوريا الجنوبية.

وقد اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها السبت الماضي بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي، على بعد 300 كلم عن سواحل شنغهاي.

وأوضحت وزارة النقل الصينية أن السفينة "بأكملها اشتعلت بقوة" ظهر الأحد وانبعث منها عمود من الدخان حتى ارتفاع 1000 متر.

وعرضت الوزارة صوراً للسفينة يلفها دخان اسود كثيف. وتابعت الوزارة أن السفينة غرقت بعد ذلك. وقالت كما قلت عنها وكالة أنباء الصين الجديدة "حسب المعلومات الأخيرة لدى الإدارة العامة للمحيطات، غرقت سانشي بالكامل".

وكانت السفينة التابعة لـ"شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" وترفع علم بنما تنقل شحنة من النفط الخفيف إلى كوريا الجنوبية. وقد اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها السبت الماضي بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي.

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سفيان الأسود
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