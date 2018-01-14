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أعلن التلفزيون الصيني، الأحد، غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة قبالة سواحل الصين. وقال التلفزيون الصيني إن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة "سانتشي"، التي جرفتها المياه إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، غرقت بعد حادث التصادم الذي تعرضت له في السادس من جانفي الجاري.
وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم فريق الإنقاذ الذي شكلته طهران بعد حريق ناقلتها النفطية، للتلفزيون الحكومي، أنه لم يعد هناك أمل في العثور على ناجين من أفراد طاقم السفينة التي تحترق منذ أسبوع قبالة سواحل الصين.
وقال محمد رستاد: "ليس هناك أي أمل في العثور على ناجين من أفراد الطاقم".
وكان قد أكد أن "ثلثي ناقلة النقط قد غرق، والنيران انتشرت وتحيط بالكامل بالسفينة ولم نعد نستطيع الاقتراب منها".
وكانت ناقلة النفط "سانشي" تقل طاقما من 32 شخصاً هم 30 إيرانياً وبحاران من بنغلادش. وقد عثر على 3 جثث فقط.
وكانت السفينة التابعة لـ"شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" وترفع علم بنما تنقل شحنة من النفط الخفيف إلى كوريا الجنوبية.
وقد اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها السبت الماضي بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي، على بعد 300 كلم عن سواحل شنغهاي.
وأوضحت وزارة النقل الصينية أن السفينة "بأكملها اشتعلت بقوة" ظهر الأحد وانبعث منها عمود من الدخان حتى ارتفاع 1000 متر.
وعرضت الوزارة صوراً للسفينة يلفها دخان اسود كثيف. وتابعت الوزارة أن السفينة غرقت بعد ذلك. وقالت كما قلت عنها وكالة أنباء الصين الجديدة "حسب المعلومات الأخيرة لدى الإدارة العامة للمحيطات، غرقت سانشي بالكامل".
وكانت السفينة التابعة لـ"شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" وترفع علم بنما تنقل شحنة من النفط الخفيف إلى كوريا الجنوبية. وقد اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها السبت الماضي بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي.
أعلن التلفزيون الصيني، الأحد، غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة قبالة سواحل الصين. وقال التلفزيون الصيني إن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة "سانتشي"، التي جرفتها المياه إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، غرقت بعد حادث التصادم الذي تعرضت له في السادس من جانفي الجاري.
وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم فريق الإنقاذ الذي شكلته طهران بعد حريق ناقلتها النفطية، للتلفزيون الحكومي، أنه لم يعد هناك أمل في العثور على ناجين من أفراد طاقم السفينة التي تحترق منذ أسبوع قبالة سواحل الصين.
وقال محمد رستاد: "ليس هناك أي أمل في العثور على ناجين من أفراد الطاقم".
وكان قد أكد أن "ثلثي ناقلة النقط قد غرق، والنيران انتشرت وتحيط بالكامل بالسفينة ولم نعد نستطيع الاقتراب منها".
وكانت ناقلة النفط "سانشي" تقل طاقما من 32 شخصاً هم 30 إيرانياً وبحاران من بنغلادش. وقد عثر على 3 جثث فقط.
وكانت السفينة التابعة لـ"شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" وترفع علم بنما تنقل شحنة من النفط الخفيف إلى كوريا الجنوبية.
وقد اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها السبت الماضي بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي، على بعد 300 كلم عن سواحل شنغهاي.
وأوضحت وزارة النقل الصينية أن السفينة "بأكملها اشتعلت بقوة" ظهر الأحد وانبعث منها عمود من الدخان حتى ارتفاع 1000 متر.
وعرضت الوزارة صوراً للسفينة يلفها دخان اسود كثيف. وتابعت الوزارة أن السفينة غرقت بعد ذلك. وقالت كما قلت عنها وكالة أنباء الصين الجديدة "حسب المعلومات الأخيرة لدى الإدارة العامة للمحيطات، غرقت سانشي بالكامل".
وكانت السفينة التابعة لـ"شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" وترفع علم بنما تنقل شحنة من النفط الخفيف إلى كوريا الجنوبية. وقد اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها السبت الماضي بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي.
-
17:34بن عروس: إلقاء القبض على 4 شبان بصدد حرق مؤسسة تربوية
14 جانفي 2018
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018