سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة يوم 13 جانفي2018 من إلقاء القبض على منحرف خطير محلّ عدد 13 منشور تفتيش (من أجل الإعتداء بالعنف الشديد والإضرار بأملاك الغير والسرقة وإهمال عيال) عندما كان متواجد بمنزل أحد أقاربه، وحجز لديه مسدس ناري ومخزن وعدد 03 إطلاقات عيار 08 مم. بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمعني من أجل "مسك وحمل سلاح ناري دون رخصة". ها وسبق للوحدات الأمنية مداهمة منزل المعني يوم 11 جانفي2018 وحجزت دراجة نارية ثقيلة وكاميرا صغيرة الحجم تولى المعني تثبيتها بإحكام في مقدمة الدراجة النارية حيث يرجح أنها كان يستغلها لمعاينة ورصد المؤسسات المالية التي ينوي السطو عليها كما تمّ حجز عدد03 ظروف خراطيش عيار08مم.