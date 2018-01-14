سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته

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تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة يوم 13 جانفي2018 من إلقاء القبض على منحرف خطير محلّ عدد 13 منشور تفتيش (من أجل الإعتداء بالعنف الشديد والإضرار بأملاك الغير والسرقة وإهمال عيال) عندما كان متواجد بمنزل أحد أقاربه، وحجز لديه مسدس ناري ومخزن وعدد 03 إطلاقات عيار 08 مم. بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمعني من أجل "مسك وحمل سلاح ناري دون رخصة". ها وسبق للوحدات الأمنية مداهمة منزل المعني يوم 11 جانفي2018 وحجزت دراجة نارية ثقيلة وكاميرا صغيرة الحجم تولى المعني تثبيتها بإحكام في مقدمة الدراجة النارية حيث يرجح أنها كان يستغلها لمعاينة ورصد المؤسسات المالية التي ينوي السطو عليها كما تمّ حجز عدد03 ظروف خراطيش عيار08مم.
تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة يوم 13 جانفي2018 من إلقاء القبض على منحرف خطير محلّ عدد 13 منشور تفتيش (من أجل الإعتداء بالعنف الشديد والإضرار بأملاك الغير والسرقة وإهمال عيال) عندما كان متواجد بمنزل أحد أقاربه، وحجز لديه مسدس ناري ومخزن وعدد 03 إطلاقات عيار 08 مم. بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمعني من أجل "مسك وحمل سلاح ناري دون رخصة". ها وسبق للوحدات الأمنية مداهمة منزل المعني يوم 11 جانفي2018 وحجزت دراجة نارية ثقيلة وكاميرا صغيرة الحجم تولى المعني تثبيتها بإحكام في مقدمة الدراجة النارية حيث يرجح أنها كان يستغلها لمعاينة ورصد المؤسسات المالية التي ينوي السطو عليها كما تمّ حجز عدد03 ظروف خراطيش عيار08مم.
-
17:34بن عروس: إلقاء القبض على 4 شبان بصدد حرق مؤسسة تربوية
14 جانفي 2018
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018