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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
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الأولى
سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018 | 16:26

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة يوم 13 جانفي2018 من إلقاء القبض على منحرف خطير محلّ عدد 13 منشور تفتيش (من أجل الإعتداء بالعنف الشديد والإضرار بأملاك الغير والسرقة وإهمال عيال) عندما كان متواجد بمنزل أحد أقاربه، وحجز لديه مسدس ناري ومخزن وعدد 03 إطلاقات عيار 08 مم. بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمعني من أجل "مسك وحمل سلاح ناري دون رخصة". ها وسبق للوحدات الأمنية مداهمة منزل المعني يوم 11 جانفي2018 وحجزت دراجة نارية ثقيلة وكاميرا صغيرة الحجم تولى المعني تثبيتها بإحكام في مقدمة الدراجة النارية حيث يرجح أنها كان يستغلها لمعاينة ورصد المؤسسات المالية التي ينوي السطو عليها كما تمّ حجز عدد03 ظروف خراطيش عيار08مم.

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الأولى
سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018 | 16:26

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة يوم 13 جانفي2018 من إلقاء القبض على منحرف خطير محلّ عدد 13 منشور تفتيش (من أجل الإعتداء بالعنف الشديد والإضرار بأملاك الغير والسرقة وإهمال عيال) عندما كان متواجد بمنزل أحد أقاربه، وحجز لديه مسدس ناري ومخزن وعدد 03 إطلاقات عيار 08 مم. بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمعني من أجل "مسك وحمل سلاح ناري دون رخصة". ها وسبق للوحدات الأمنية مداهمة منزل المعني يوم 11 جانفي2018 وحجزت دراجة نارية ثقيلة وكاميرا صغيرة الحجم تولى المعني تثبيتها بإحكام في مقدمة الدراجة النارية حيث يرجح أنها كان يستغلها لمعاينة ورصد المؤسسات المالية التي ينوي السطو عليها كما تمّ حجز عدد03 ظروف خراطيش عيار08مم.

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بن عروس: إلقاء القبض على 4 شبان بصدد حرق مؤسسة تربوية
14 جانفي 2018 السّاعة 17:34
ألقت وحدات منطقة الأمن الوطني بمقرين من ولاية بن عروس، القبض مساء امس السبت، على 4 شبان داخل أحد المعاهد...
المزيد >>
رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018 السّاعة 17:28
تمكنت أمس السبت 13 جانفي 2018 دورية مشتركة بين فرقتي الارشاد الحدودي والأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني...
المزيد >>
الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب ‎
14 جانفي 2018 السّاعة 17:24
نظمت عشية اليوم الجمعية المسرحية الشبابية بالحمامات jat تظاهرة be happy بمشاركة حوالى 35شابا وشابة من منخرطي...
المزيد >>
تربص المنتخب بالدوحة: تمطط عضلي لرامي البدوي ومباراة تطبيقية يوم امام نادي مسيمير
14 جانفي 2018 السّاعة 17:16
في اطار تربصه التحضيري المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة المخصص للاعبين المحليين، اجرى المنتخب التونسي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الشروق 13 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاحد 14 جانفي 2018 وزارة التجارة تنشر أسعار كل من المواد المدعمة والمواد... سليانة: عودة المواجهات بين الأمن والمحتجّين بمدينة... فيديو جديد.. مغتصب وقاتل زينب بملامح أوضح مدرب منتخب تونس لكرة اليد: هدفنا اللقب الأفريقي رضا شلغوم: لا نية حاليا للتفويت في البنوك العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضد مدير دار الشباب بالقصرين
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