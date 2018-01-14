الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011

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عبر الحزب الدستوري الحر في بيان عقب اجتماع عقده بمدينة باجة اليوم الاحد "في اطار الاحتفال بالذكرى 66 للثورة التونسية التي اندلعت في 18 جانفي 1952عن اعتزازه وفخره بذكرى الثورة المجيدة التي قادها الحزب الدستوري بزعامة الحبيب بورقيبة والتي افضت بعد كفاح مرير ضد المستعمر الى تحقيق الاستقلال".
واستغرب الحزب مما اسماه "مواصلة ترويج السلطة القائمة وبعض الاطراف السياسية والحقوقية ووسائل الاعلام بما يسمى ثورة 14 جانفي 2011 في ظل اعترافات مهندسي الربيع العربي بمخططهم الهادف الى اسقاط المنظومات الوطنية وتنصيب منظومات دخيلة على الشعوب مهمتها اضعاف وتفكيك الدول العربية " وفق ما ورد في البيان.
واعلن الحزب الدستوري الحر انه انطلق في "صياغة مشروع دستور جديد للبلاد يرسي منظومة سياسية وطنية تعددية مدنية حداثية ويقر نظاما سياسيا يقطع مع تعدد رؤوس السلطة" مشيرا انه يتعهد باطلاع الراي العام على هذا المشروع وايداعه رسميا لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال القادم.
عبر الحزب الدستوري الحر في بيان عقب اجتماع عقده بمدينة باجة اليوم الاحد "في اطار الاحتفال بالذكرى 66 للثورة التونسية التي اندلعت في 18 جانفي 1952عن اعتزازه وفخره بذكرى الثورة المجيدة التي قادها الحزب الدستوري بزعامة الحبيب بورقيبة والتي افضت بعد كفاح مرير ضد المستعمر الى تحقيق الاستقلال".
واستغرب الحزب مما اسماه "مواصلة ترويج السلطة القائمة وبعض الاطراف السياسية والحقوقية ووسائل الاعلام بما يسمى ثورة 14 جانفي 2011 في ظل اعترافات مهندسي الربيع العربي بمخططهم الهادف الى اسقاط المنظومات الوطنية وتنصيب منظومات دخيلة على الشعوب مهمتها اضعاف وتفكيك الدول العربية " وفق ما ورد في البيان.
واعلن الحزب الدستوري الحر انه انطلق في "صياغة مشروع دستور جديد للبلاد يرسي منظومة سياسية وطنية تعددية مدنية حداثية ويقر نظاما سياسيا يقطع مع تعدد رؤوس السلطة" مشيرا انه يتعهد باطلاع الراي العام على هذا المشروع وايداعه رسميا لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال القادم.
-
17:34بن عروس: إلقاء القبض على 4 شبان بصدد حرق مؤسسة تربوية
14 جانفي 2018
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018