احتفل بالذكرى 66 لثورة 18 جانفي 1952

الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011

عبر الحزب الدستوري الحر في بيان عقب اجتماع عقده بمدينة باجة اليوم الاحد "في اطار الاحتفال بالذكرى 66 للثورة التونسية التي اندلعت في 18 جانفي 1952عن اعتزازه وفخره بذكرى الثورة المجيدة التي قادها الحزب الدستوري بزعامة الحبيب بورقيبة والتي افضت بعد كفاح مرير ضد المستعمر الى تحقيق الاستقلال".

واستغرب الحزب مما اسماه "مواصلة ترويج السلطة القائمة وبعض الاطراف السياسية والحقوقية ووسائل الاعلام بما يسمى ثورة 14 جانفي 2011 في ظل اعترافات مهندسي الربيع العربي بمخططهم الهادف الى اسقاط المنظومات الوطنية وتنصيب منظومات دخيلة على الشعوب مهمتها اضعاف وتفكيك الدول العربية " وفق ما ورد في البيان.

واعلن الحزب الدستوري الحر انه انطلق في "صياغة مشروع دستور جديد للبلاد يرسي منظومة سياسية وطنية تعددية مدنية حداثية ويقر نظاما سياسيا يقطع مع تعدد رؤوس السلطة" مشيرا انه يتعهد باطلاع الراي العام على هذا المشروع وايداعه رسميا لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال القادم.