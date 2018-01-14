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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
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السياسي
احتفل بالذكرى 66 لثورة 18 جانفي 1952
الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018 | 16:00

عبر الحزب الدستوري الحر في بيان عقب اجتماع عقده بمدينة باجة اليوم الاحد "في اطار الاحتفال بالذكرى 66 للثورة التونسية التي اندلعت في 18 جانفي 1952عن اعتزازه وفخره بذكرى الثورة المجيدة التي قادها الحزب الدستوري بزعامة الحبيب بورقيبة والتي افضت بعد كفاح مرير ضد المستعمر الى تحقيق الاستقلال".

واستغرب الحزب مما اسماه "مواصلة ترويج السلطة القائمة وبعض الاطراف السياسية والحقوقية ووسائل الاعلام بما يسمى ثورة 14 جانفي 2011 في ظل اعترافات مهندسي الربيع العربي بمخططهم الهادف الى اسقاط المنظومات الوطنية وتنصيب منظومات دخيلة على الشعوب مهمتها اضعاف وتفكيك الدول العربية " وفق ما ورد في البيان.

واعلن الحزب الدستوري الحر انه انطلق في "صياغة مشروع دستور جديد للبلاد يرسي منظومة سياسية وطنية تعددية مدنية حداثية ويقر نظاما سياسيا يقطع مع تعدد رؤوس السلطة" مشيرا انه يتعهد باطلاع الراي العام على هذا المشروع وايداعه رسميا لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال القادم.

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السياسي
احتفل بالذكرى 66 لثورة 18 جانفي 1952
الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018 | 16:00

عبر الحزب الدستوري الحر في بيان عقب اجتماع عقده بمدينة باجة اليوم الاحد "في اطار الاحتفال بالذكرى 66 للثورة التونسية التي اندلعت في 18 جانفي 1952عن اعتزازه وفخره بذكرى الثورة المجيدة التي قادها الحزب الدستوري بزعامة الحبيب بورقيبة والتي افضت بعد كفاح مرير ضد المستعمر الى تحقيق الاستقلال".

واستغرب الحزب مما اسماه "مواصلة ترويج السلطة القائمة وبعض الاطراف السياسية والحقوقية ووسائل الاعلام بما يسمى ثورة 14 جانفي 2011 في ظل اعترافات مهندسي الربيع العربي بمخططهم الهادف الى اسقاط المنظومات الوطنية وتنصيب منظومات دخيلة على الشعوب مهمتها اضعاف وتفكيك الدول العربية " وفق ما ورد في البيان.

واعلن الحزب الدستوري الحر انه انطلق في "صياغة مشروع دستور جديد للبلاد يرسي منظومة سياسية وطنية تعددية مدنية حداثية ويقر نظاما سياسيا يقطع مع تعدد رؤوس السلطة" مشيرا انه يتعهد باطلاع الراي العام على هذا المشروع وايداعه رسميا لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال القادم.

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دعا الحزب الجمهوري الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تخليدا لهم في الذاكرة الوطنية والى...
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الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018 السّاعة 16:34
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم...
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الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018 السّاعة 16:00
عبر الحزب الدستوري الحر في بيان عقب اجتماع عقده...
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قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018 السّاعة 15:21
نفذ المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة، اليوم...
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سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
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