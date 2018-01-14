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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
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الأولى
إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018 | 15:41

عاشت مختلف جهات الجمهورية على وقع الإحتفال بالذكرى السابعة لثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 وتنوعت مظاهر الاحتفال بين إقامة المعارض التوثيقية والأنشطة الثقافية والاستعرضات لتشكيلات أمنية وعسكرية. وفي هذا الإطار، أحيت ولاية بنزرت اليوم الذكرى السابعة للثورة ، وذلك ضمن فعاليات تنوعت وتعددت بكل مناطق ومعتمديات الجهة ،ومنها الموكب الرسمي بمدينة بنزرت بفضاء ساحة الفنون تحت اشراف والي الجهة.

وتضمن الموكب تنظيم استعراض ضخم لتشكيلات من الجيش والامن والحرس الوطني ومصالح الحماية المدنية والديوانة والسجون ،الى جانب تقديم عروض للكشافة التونسية ولعدد من الجمعيات الرياضية والشبابية من تأثيث مجموعات منظمة من الشباب التلمذي ومن أطفال رياض الأطفال وأيضا من الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء جمعية الصم و جمعية القاصرين ذهنيا ببنزرت.

وشمل موكب الاحتفال أيضا تنظيم قافلة جهوية صحية ببادرة من الادارة الجهوية للصحة ببنزرت وجمعية "فرحة ببنزرت"، توجهت لاهالي منطقة الحويشات ببنزرت الشمالية ، إلى جانب تنظيم عدد من العروض والورشات التعبيرية والتحسيسية والتوعوية والتنشيطية المتنوعة على غرار ورشة ابداعات الطفولة و حلقات الرسم وورشة المسرح و الدرامى ورشة المطالعة وورشة في التعبير الجسماني و الرقص و ورشة خاصة بجمعية القاصرين ذهنيا و عروض في الجمباز والكاراتيه والتنس، شفعت بتكريم مجموعة من شباب الجهة المتألقين وطنيا وعالميا في مجالات رياضية وثقافية وتربوية واجتماعية بقصر بلدية بنزرت.

ومن جهة ثانية وبذات المناسبة تم اليوم افتتاح دورة جديدة لمعرض الكتاب ببنزرت و تقديم عرض مسرحي للاطفال بعنوان "سفينة الحياة" بدار الثفافة الشيخ ادريس ببنزرت ،وغيرها من العروض التنشيطية بالمركز المندمج للشباب والدورات الرياضية على غرار دورة "الكرامة" في كرة القدم المصغرة بدار الشباب سيدي سالم.

وفي مدينة توزر، دعا الاتحاد الجهوي بهذه المناسبة إلى تغيير منوال التنمية في الجهة باعتماد منوال جديد قادر على تحقيق التنمية وخلق مواطن الشغل ويراعي خصوصيات الجهة وامكانياتها الاقتصادية وذلك خلال احتفالية انتظمت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل تضمنت معرضا يوثق للثورة وعرض فيلم وثائقي عن سبع سنوات بعد الثورة مشفوع بنقاش فضلا عن تلاوة الفاتحة ترحما على شهداء الثورة بمدينتي توزر ودقاش.

وأكد الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل محمد علي الهادفي أن المنظمة متمسكة بمطلب التنمية في الجهة لما تشهده من نسب البطالة المرتفعة خصوصا في صفوف حاملي الشهادات العليا ويواصل في هذا الاطار مساعيه مع الأطراف المعنية لإيجاد الحلول الممكنة لخلق مواطن الشغل وتنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاقتصار على قطاعي الفلاحة والسياحة اللذان يعرفان صعوبات عديدة .

وأضاف أن الاتحاد الجهوي للشغل كان له دور بارز ابان الثورة في توجيه المحتجين والحفاظ على سلمية التحركات حيث نظم حينها مسيرات شعبية أبرزها المسيرة المنتظمة يوم 12 جانفي 2011 بمشاركة نحو ثمانية آلاف شخص مع انفتاحه على مختلف الحساسيات من بينها الجيش الوطني بتشكيل لجنة مشتركة لتأمين وصول المؤونة والمواد الغذائية للجهة في ذلك الوقت.

ونظمت مجموعة من الأحزاب والمنظمات برامج موازية من بينها التنسيقية الجهوية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الذي نظم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية في إطار حملة "عنثور" التي أطلقها منذ أشهر للمطالبة بتحسين تشغيلية حاملي الشهادات والنهوض ببرامج المبادرة الخاصة من خلال مجموعة من المقترحات والبرامج التي تقدم بها.

وفي الإطار ذاته، انتظم صباح اليوم بروضة الشهداء بالحامة بإشراف والي قابس موكب رسمي تمت خلاله تحية العلم الوطني وتلاوة فاتحة الكتاب على الأرواح الزكية للشهداء ووضع إكليل من الزهور على نصبهم التذكاري.

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الأولى
إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018 | 15:41

عاشت مختلف جهات الجمهورية على وقع الإحتفال بالذكرى السابعة لثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 وتنوعت مظاهر الاحتفال بين إقامة المعارض التوثيقية والأنشطة الثقافية والاستعرضات لتشكيلات أمنية وعسكرية. وفي هذا الإطار، أحيت ولاية بنزرت اليوم الذكرى السابعة للثورة ، وذلك ضمن فعاليات تنوعت وتعددت بكل مناطق ومعتمديات الجهة ،ومنها الموكب الرسمي بمدينة بنزرت بفضاء ساحة الفنون تحت اشراف والي الجهة.

وتضمن الموكب تنظيم استعراض ضخم لتشكيلات من الجيش والامن والحرس الوطني ومصالح الحماية المدنية والديوانة والسجون ،الى جانب تقديم عروض للكشافة التونسية ولعدد من الجمعيات الرياضية والشبابية من تأثيث مجموعات منظمة من الشباب التلمذي ومن أطفال رياض الأطفال وأيضا من الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء جمعية الصم و جمعية القاصرين ذهنيا ببنزرت.

وشمل موكب الاحتفال أيضا تنظيم قافلة جهوية صحية ببادرة من الادارة الجهوية للصحة ببنزرت وجمعية "فرحة ببنزرت"، توجهت لاهالي منطقة الحويشات ببنزرت الشمالية ، إلى جانب تنظيم عدد من العروض والورشات التعبيرية والتحسيسية والتوعوية والتنشيطية المتنوعة على غرار ورشة ابداعات الطفولة و حلقات الرسم وورشة المسرح و الدرامى ورشة المطالعة وورشة في التعبير الجسماني و الرقص و ورشة خاصة بجمعية القاصرين ذهنيا و عروض في الجمباز والكاراتيه والتنس، شفعت بتكريم مجموعة من شباب الجهة المتألقين وطنيا وعالميا في مجالات رياضية وثقافية وتربوية واجتماعية بقصر بلدية بنزرت.

ومن جهة ثانية وبذات المناسبة تم اليوم افتتاح دورة جديدة لمعرض الكتاب ببنزرت و تقديم عرض مسرحي للاطفال بعنوان "سفينة الحياة" بدار الثفافة الشيخ ادريس ببنزرت ،وغيرها من العروض التنشيطية بالمركز المندمج للشباب والدورات الرياضية على غرار دورة "الكرامة" في كرة القدم المصغرة بدار الشباب سيدي سالم.

وفي مدينة توزر، دعا الاتحاد الجهوي بهذه المناسبة إلى تغيير منوال التنمية في الجهة باعتماد منوال جديد قادر على تحقيق التنمية وخلق مواطن الشغل ويراعي خصوصيات الجهة وامكانياتها الاقتصادية وذلك خلال احتفالية انتظمت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل تضمنت معرضا يوثق للثورة وعرض فيلم وثائقي عن سبع سنوات بعد الثورة مشفوع بنقاش فضلا عن تلاوة الفاتحة ترحما على شهداء الثورة بمدينتي توزر ودقاش.

وأكد الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل محمد علي الهادفي أن المنظمة متمسكة بمطلب التنمية في الجهة لما تشهده من نسب البطالة المرتفعة خصوصا في صفوف حاملي الشهادات العليا ويواصل في هذا الاطار مساعيه مع الأطراف المعنية لإيجاد الحلول الممكنة لخلق مواطن الشغل وتنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاقتصار على قطاعي الفلاحة والسياحة اللذان يعرفان صعوبات عديدة .

وأضاف أن الاتحاد الجهوي للشغل كان له دور بارز ابان الثورة في توجيه المحتجين والحفاظ على سلمية التحركات حيث نظم حينها مسيرات شعبية أبرزها المسيرة المنتظمة يوم 12 جانفي 2011 بمشاركة نحو ثمانية آلاف شخص مع انفتاحه على مختلف الحساسيات من بينها الجيش الوطني بتشكيل لجنة مشتركة لتأمين وصول المؤونة والمواد الغذائية للجهة في ذلك الوقت.

ونظمت مجموعة من الأحزاب والمنظمات برامج موازية من بينها التنسيقية الجهوية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الذي نظم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية في إطار حملة "عنثور" التي أطلقها منذ أشهر للمطالبة بتحسين تشغيلية حاملي الشهادات والنهوض ببرامج المبادرة الخاصة من خلال مجموعة من المقترحات والبرامج التي تقدم بها.

وفي الإطار ذاته، انتظم صباح اليوم بروضة الشهداء بالحامة بإشراف والي قابس موكب رسمي تمت خلاله تحية العلم الوطني وتلاوة فاتحة الكتاب على الأرواح الزكية للشهداء ووضع إكليل من الزهور على نصبهم التذكاري.

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سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
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