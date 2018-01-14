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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
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الأولى
صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018 | 15:36

عرفت مدينتا صفاقس والحنشة ليلة أمس السبت، أحداث شغب وعنف أسفرت بالخصوص عن تعرض فتاة في العشرين من عمرها لإصابة بليغة بحجارة من قبل منحرفين، عمدوا إلى قطع الطريق في مستوى منطقة الحفارة والاعتداء على المارة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي لـ(وات).

وأوضح التركي، أن الفتاة التي كانت على متن سيارة بمعية أبيها عند حدوث الاعتداء، ترقد الآن في قسم العناية المركزة بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، واصفا حالتها الصحية بالحرجة.

وصرح بأن شرطة الاستمرار بمنطقة الأمن صفاقس المدينة، إحتفظت بأربعة أشخاص بعد إلقاء القبض عليهم فجر اليوم الأحد في منطقة الحفارة أين جدت الحادثة، وذلك "من أجل غلق الطريق العام وتعطيل حرية المرور ورشق سيارات المواطنين بالحجارة وإلحاق أضرار بها ".

كما أكد ذات المصدر، أن معتمدية الحنشة عرفت بدورها ليلة أمس أحداث شغب مشابهة، تمثلت في غلق الطريق العام وتعطيل حرية الجولان وإلقاء الحجارة على السيارات المارة، مما ألحق أضرارا مادية بالعديد من سيارات المواطنين وبسيارة أمنية، وأسفر عن إصابة أمني وصف حالته بالمستقرة.

وأفاد بأن فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية، تولت على خلفية هذه الأحداث الاحتفاظ بأربعة أشخاص، وذلك بعد مراجعة وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بصفاقس 1.

وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، إن إثنين من بين الموقوفين الثمانية، تتراوح أعمارهما بين 17 و18 سنة، مؤكدا أن الأبحاث ما تزال جارية من قبل الجهات الأمنية المتعهدة بالموضوع.

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صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018 | 15:36

عرفت مدينتا صفاقس والحنشة ليلة أمس السبت، أحداث شغب وعنف أسفرت بالخصوص عن تعرض فتاة في العشرين من عمرها لإصابة بليغة بحجارة من قبل منحرفين، عمدوا إلى قطع الطريق في مستوى منطقة الحفارة والاعتداء على المارة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي لـ(وات).

وأوضح التركي، أن الفتاة التي كانت على متن سيارة بمعية أبيها عند حدوث الاعتداء، ترقد الآن في قسم العناية المركزة بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، واصفا حالتها الصحية بالحرجة.

وصرح بأن شرطة الاستمرار بمنطقة الأمن صفاقس المدينة، إحتفظت بأربعة أشخاص بعد إلقاء القبض عليهم فجر اليوم الأحد في منطقة الحفارة أين جدت الحادثة، وذلك "من أجل غلق الطريق العام وتعطيل حرية المرور ورشق سيارات المواطنين بالحجارة وإلحاق أضرار بها ".

كما أكد ذات المصدر، أن معتمدية الحنشة عرفت بدورها ليلة أمس أحداث شغب مشابهة، تمثلت في غلق الطريق العام وتعطيل حرية الجولان وإلقاء الحجارة على السيارات المارة، مما ألحق أضرارا مادية بالعديد من سيارات المواطنين وبسيارة أمنية، وأسفر عن إصابة أمني وصف حالته بالمستقرة.

وأفاد بأن فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية، تولت على خلفية هذه الأحداث الاحتفاظ بأربعة أشخاص، وذلك بعد مراجعة وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بصفاقس 1.

وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، إن إثنين من بين الموقوفين الثمانية، تتراوح أعمارهما بين 17 و18 سنة، مؤكدا أن الأبحاث ما تزال جارية من قبل الجهات الأمنية المتعهدة بالموضوع.

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كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
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