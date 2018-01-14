صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني

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عرفت مدينتا صفاقس والحنشة ليلة أمس السبت، أحداث شغب وعنف أسفرت بالخصوص عن تعرض فتاة في العشرين من عمرها لإصابة بليغة بحجارة من قبل منحرفين، عمدوا إلى قطع الطريق في مستوى منطقة الحفارة والاعتداء على المارة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي لـ(وات).
وأوضح التركي، أن الفتاة التي كانت على متن سيارة بمعية أبيها عند حدوث الاعتداء، ترقد الآن في قسم العناية المركزة بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، واصفا حالتها الصحية بالحرجة.
وصرح بأن شرطة الاستمرار بمنطقة الأمن صفاقس المدينة، إحتفظت بأربعة أشخاص بعد إلقاء القبض عليهم فجر اليوم الأحد في منطقة الحفارة أين جدت الحادثة، وذلك "من أجل غلق الطريق العام وتعطيل حرية المرور ورشق سيارات المواطنين بالحجارة وإلحاق أضرار بها ".
كما أكد ذات المصدر، أن معتمدية الحنشة عرفت بدورها ليلة أمس أحداث شغب مشابهة، تمثلت في غلق الطريق العام وتعطيل حرية الجولان وإلقاء الحجارة على السيارات المارة، مما ألحق أضرارا مادية بالعديد من سيارات المواطنين وبسيارة أمنية، وأسفر عن إصابة أمني وصف حالته بالمستقرة.
وأفاد بأن فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية، تولت على خلفية هذه الأحداث الاحتفاظ بأربعة أشخاص، وذلك بعد مراجعة وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بصفاقس 1.
وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، إن إثنين من بين الموقوفين الثمانية، تتراوح أعمارهما بين 17 و18 سنة، مؤكدا أن الأبحاث ما تزال جارية من قبل الجهات الأمنية المتعهدة بالموضوع.
عرفت مدينتا صفاقس والحنشة ليلة أمس السبت، أحداث شغب وعنف أسفرت بالخصوص عن تعرض فتاة في العشرين من عمرها لإصابة بليغة بحجارة من قبل منحرفين، عمدوا إلى قطع الطريق في مستوى منطقة الحفارة والاعتداء على المارة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي لـ(وات).
وأوضح التركي، أن الفتاة التي كانت على متن سيارة بمعية أبيها عند حدوث الاعتداء، ترقد الآن في قسم العناية المركزة بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، واصفا حالتها الصحية بالحرجة.
وصرح بأن شرطة الاستمرار بمنطقة الأمن صفاقس المدينة، إحتفظت بأربعة أشخاص بعد إلقاء القبض عليهم فجر اليوم الأحد في منطقة الحفارة أين جدت الحادثة، وذلك "من أجل غلق الطريق العام وتعطيل حرية المرور ورشق سيارات المواطنين بالحجارة وإلحاق أضرار بها ".
كما أكد ذات المصدر، أن معتمدية الحنشة عرفت بدورها ليلة أمس أحداث شغب مشابهة، تمثلت في غلق الطريق العام وتعطيل حرية الجولان وإلقاء الحجارة على السيارات المارة، مما ألحق أضرارا مادية بالعديد من سيارات المواطنين وبسيارة أمنية، وأسفر عن إصابة أمني وصف حالته بالمستقرة.
وأفاد بأن فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية، تولت على خلفية هذه الأحداث الاحتفاظ بأربعة أشخاص، وذلك بعد مراجعة وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بصفاقس 1.
وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، إن إثنين من بين الموقوفين الثمانية، تتراوح أعمارهما بين 17 و18 سنة، مؤكدا أن الأبحاث ما تزال جارية من قبل الجهات الأمنية المتعهدة بالموضوع.
-
17:34بن عروس: إلقاء القبض على 4 شبان بصدد حرق مؤسسة تربوية
14 جانفي 2018
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018