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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
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الأولى
اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018 | 15:27

اكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة للثورة، الاحد، "أنّ ثورة الحرية والكرامة لم تحقق اهدافها المنشودة لأنّ النخب السياسية لم ترتق الى مستوى التطلعات والانتظارات ولم تلامس المشاغل الحقيقية للناس".

وعزا اتحاد الفلاحين الفشل في تحقيق اهداف الثورة، ايضا الى عم تناول النخب السياسية بالدرس والمراجعة منوال التنمية، الذي ثبت فشله، وعدم مسارعتها الى فتح الملفات الهيكلية واصلاحها لا سيما التشغيل والتعليم والصحة والنقل والصناديق الاجتماعية.

واشار الاتحاد في ذات البيان، الى التمادي في تجاهل اشكاليات القطاع الفلاحي على غرار الاوضاع العقارية ومسالك التوزيع وازمة نقص المياه ومشاكل قطاع الصيد البحري، وهو ما زاد في تفاقم معاناة الفلاحين والبحارة الذين يمثلون بحق الفئة الأكثر تهميشا في المناطق المهمشة والمفقرة.

واعربت المنظمة الفلاحية عن أسفها لمحاولات من وصفتهم بـ"بعض قوى الردة"، تشويه صورة الثورة وتدنيس مبادئها وتلطيخ توهجها بما أنتجته مرحلة الدكتاتورية من ازمات واوضاع اقتصادية واجتماعية متردية لم يتم التجرؤ على تعريتها وفضحها الا بفضل مكسب حرية التعبير" مشيرة محاولة هذه القوى "عمدا تصوير هذا المشهد القاتم على انه نتاج ثورة 17 ديسمبر2010/ 14 جانفي 2011".

وبينت ان الشعب التونسي لم يلمس الاثار الايجابية لثورة الحرية والكرامة على حياته اليومية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ولم تتحسن اوضاعه المعيشية بل شعر بانسداد الافق فيما انشغلت الطبقة السياسية للأسف بالمحطات الانتخابية (...) مما اثر سلبا على الاستقرار السياسي وزعزع ثقة الشعب في نخبه السياسية وحتى ثقة المستثمرين في تونس".

وتوجه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد والبحري، بدعوة الى كافة الشعب التونسي وخاصة الفلاحين والبحارة، من اجل العمل على حماية الثورة ومكاسبها والتصدي بحزم لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف التشكيك فيها و تشويهها والارتداد عليها وبث الوهن في النفوس".

كما دعا الى "حماية تونس من كيد الأعداء الذين يتربصون بأمنها واستقرارها" مؤكدا أن تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة واستحقاقاتها خاصة في التنمية والتشغيل يقتضي تضافر جهود كل أبناء الشعب التونسي بمختلف فئاته وجهاته ومزيد التفاني في العمل وفاء لدماء الشهداء وبرا بهذا الوطن.

ونوه الاتحاد بالمناسبة بالجهود المخلصة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها رجالات المؤسسات الامنية والعسكرية من اجل حماية تونس من كل الاعمال الاجرامية والارهابية.

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الأولى
اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018 | 15:27

اكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة للثورة، الاحد، "أنّ ثورة الحرية والكرامة لم تحقق اهدافها المنشودة لأنّ النخب السياسية لم ترتق الى مستوى التطلعات والانتظارات ولم تلامس المشاغل الحقيقية للناس".

وعزا اتحاد الفلاحين الفشل في تحقيق اهداف الثورة، ايضا الى عم تناول النخب السياسية بالدرس والمراجعة منوال التنمية، الذي ثبت فشله، وعدم مسارعتها الى فتح الملفات الهيكلية واصلاحها لا سيما التشغيل والتعليم والصحة والنقل والصناديق الاجتماعية.

واشار الاتحاد في ذات البيان، الى التمادي في تجاهل اشكاليات القطاع الفلاحي على غرار الاوضاع العقارية ومسالك التوزيع وازمة نقص المياه ومشاكل قطاع الصيد البحري، وهو ما زاد في تفاقم معاناة الفلاحين والبحارة الذين يمثلون بحق الفئة الأكثر تهميشا في المناطق المهمشة والمفقرة.

واعربت المنظمة الفلاحية عن أسفها لمحاولات من وصفتهم بـ"بعض قوى الردة"، تشويه صورة الثورة وتدنيس مبادئها وتلطيخ توهجها بما أنتجته مرحلة الدكتاتورية من ازمات واوضاع اقتصادية واجتماعية متردية لم يتم التجرؤ على تعريتها وفضحها الا بفضل مكسب حرية التعبير" مشيرة محاولة هذه القوى "عمدا تصوير هذا المشهد القاتم على انه نتاج ثورة 17 ديسمبر2010/ 14 جانفي 2011".

وبينت ان الشعب التونسي لم يلمس الاثار الايجابية لثورة الحرية والكرامة على حياته اليومية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ولم تتحسن اوضاعه المعيشية بل شعر بانسداد الافق فيما انشغلت الطبقة السياسية للأسف بالمحطات الانتخابية (...) مما اثر سلبا على الاستقرار السياسي وزعزع ثقة الشعب في نخبه السياسية وحتى ثقة المستثمرين في تونس".

وتوجه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد والبحري، بدعوة الى كافة الشعب التونسي وخاصة الفلاحين والبحارة، من اجل العمل على حماية الثورة ومكاسبها والتصدي بحزم لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف التشكيك فيها و تشويهها والارتداد عليها وبث الوهن في النفوس".

كما دعا الى "حماية تونس من كيد الأعداء الذين يتربصون بأمنها واستقرارها" مؤكدا أن تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة واستحقاقاتها خاصة في التنمية والتشغيل يقتضي تضافر جهود كل أبناء الشعب التونسي بمختلف فئاته وجهاته ومزيد التفاني في العمل وفاء لدماء الشهداء وبرا بهذا الوطن.

ونوه الاتحاد بالمناسبة بالجهود المخلصة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها رجالات المؤسسات الامنية والعسكرية من اجل حماية تونس من كل الاعمال الاجرامية والارهابية.

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رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018 السّاعة 17:28
تمكنت أمس السبت 13 جانفي 2018 دورية مشتركة بين فرقتي الارشاد الحدودي والأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني...
المزيد >>
الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب ‎
14 جانفي 2018 السّاعة 17:24
نظمت عشية اليوم الجمعية المسرحية الشبابية بالحمامات jat تظاهرة be happy بمشاركة حوالى 35شابا وشابة من منخرطي...
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تربص المنتخب بالدوحة: تمطط عضلي لرامي البدوي ومباراة تطبيقية يوم امام نادي مسيمير
14 جانفي 2018 السّاعة 17:16
في اطار تربصه التحضيري المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة المخصص للاعبين المحليين، اجرى المنتخب التونسي...
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سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
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