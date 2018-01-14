قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار

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نفذ المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة، اليوم الاحد، مسيرة سلمية احتجاجية للتنديد بغلاء الأسعار والزيادات الأخيرة التي طالت عددا من المواد الإستهلاكية، مطالبة بتعليق العمل بقانون المالية لسنة 2018. وقد جابت المسيرة الشارع الرئيسي لقفصة المدينة، بمشاركة التنسيقية الجهوية للناجحين في الكاباس 2017 ومكونات من المجتمع المدني، رافعين شعار " الشعب يريد إسقاط الميزانية".
وأفاد زهر الدين زمال المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة، بان هذه تنظيم المسيرة جاء للتعبير عن رفض قانون المالية لسنة 2018 والزيادات الأخيرة في الأسعار، مشيرا إلى أنها تزامنت مع إحياء الذكرى السابعة للثورة، قصد التأكيد على ضرورة تصحيح المسار الثوري، الذي تعتبر الجبهة أنه مازال متواصلا.
من جانبه، صرح عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، بان الوضع بالبلاد التونسية قد ازداد هشاشة خلال السنوات السبع الأخيرة، خاصة مع تنامي البطالة والتهميش الجهوي والفساد، معتبرا أن المشكل يكمن في الأنظمة التي حكمت ما بعد سنة 2011 ، وفق قوله.
ووصف قانون المالية لسنة 2018 بـ"الجائر" باعتباره سيزيد في الفقر والبطالة، وسيخرج الدولة من دورها الاجتماعي ليجعل منها دولة جباية حسب تعبيره، داعيا الحكومة الى تعليق العمل بقانون المالية الحالي لما يمثله من عبء على السلم الاجتماعي.
وذكر بان الجبهة كانت دعت الحكومة إلى مراجعة قانون المالية، و نبهتها من تداعياته منذ أن كان مشروعا، لأنها توقعت أن يفاقم في تدهور الأوضاع، على حد قوله، مؤكدا ان الجبهة الشعبية ستواصل الحراك الاجتماعي السلمي والمدني في وضح النهار، صحبة قوى اجتماعية أخرى لتعليق العمل بهذا القانون.
نفذ المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة، اليوم الاحد، مسيرة سلمية احتجاجية للتنديد بغلاء الأسعار والزيادات الأخيرة التي طالت عددا من المواد الإستهلاكية، مطالبة بتعليق العمل بقانون المالية لسنة 2018. وقد جابت المسيرة الشارع الرئيسي لقفصة المدينة، بمشاركة التنسيقية الجهوية للناجحين في الكاباس 2017 ومكونات من المجتمع المدني، رافعين شعار " الشعب يريد إسقاط الميزانية".
وأفاد زهر الدين زمال المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة، بان هذه تنظيم المسيرة جاء للتعبير عن رفض قانون المالية لسنة 2018 والزيادات الأخيرة في الأسعار، مشيرا إلى أنها تزامنت مع إحياء الذكرى السابعة للثورة، قصد التأكيد على ضرورة تصحيح المسار الثوري، الذي تعتبر الجبهة أنه مازال متواصلا.
من جانبه، صرح عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، بان الوضع بالبلاد التونسية قد ازداد هشاشة خلال السنوات السبع الأخيرة، خاصة مع تنامي البطالة والتهميش الجهوي والفساد، معتبرا أن المشكل يكمن في الأنظمة التي حكمت ما بعد سنة 2011 ، وفق قوله.
ووصف قانون المالية لسنة 2018 بـ"الجائر" باعتباره سيزيد في الفقر والبطالة، وسيخرج الدولة من دورها الاجتماعي ليجعل منها دولة جباية حسب تعبيره، داعيا الحكومة الى تعليق العمل بقانون المالية الحالي لما يمثله من عبء على السلم الاجتماعي.
وذكر بان الجبهة كانت دعت الحكومة إلى مراجعة قانون المالية، و نبهتها من تداعياته منذ أن كان مشروعا، لأنها توقعت أن يفاقم في تدهور الأوضاع، على حد قوله، مؤكدا ان الجبهة الشعبية ستواصل الحراك الاجتماعي السلمي والمدني في وضح النهار، صحبة قوى اجتماعية أخرى لتعليق العمل بهذا القانون.
-
17:34بن عروس: إلقاء القبض على 4 شبان بصدد حرق مؤسسة تربوية
14 جانفي 2018
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018