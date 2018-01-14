مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية

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أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، مساء السبت، عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مصر بمارس المقبل. جاء ذلك في مداخلة هاتفية لمنصور، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، على قناة "صدى البلد" التلفزيونية الخاصة.
وأعرب خلال المداخلة عن أمله أن يتمكن من جمع التوكيلات اللازمة، أو توقيعات نواب البرلمان في الوقت المناسب. ويأتي ترشح منصور بعد إعلان حزب "مصر العروبة الديموقراطي"، مساء الخميس، أنه بصدد اختيار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحاً لانتخابات الرئاسة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت الأسبوع الماضي الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى وجولة الإعادة والحد الأقصى لسقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية، وكيفية الحصول على الرموز الانتخابية.
وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس، فيما ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس.
وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أفريل وفي الخارج من 19 إلى 21 أفريل.
أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، مساء السبت، عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مصر بمارس المقبل. جاء ذلك في مداخلة هاتفية لمنصور، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، على قناة "صدى البلد" التلفزيونية الخاصة.
وأعرب خلال المداخلة عن أمله أن يتمكن من جمع التوكيلات اللازمة، أو توقيعات نواب البرلمان في الوقت المناسب. ويأتي ترشح منصور بعد إعلان حزب "مصر العروبة الديموقراطي"، مساء الخميس، أنه بصدد اختيار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحاً لانتخابات الرئاسة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت الأسبوع الماضي الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى وجولة الإعادة والحد الأقصى لسقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية، وكيفية الحصول على الرموز الانتخابية.
وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس، فيما ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس.
وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أفريل وفي الخارج من 19 إلى 21 أفريل.
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018
-
13:22بالفيديو والصور..كلمة رئيس الجمهورية من حي التضامن في ذكرى الثورة
14 جانفي 2018