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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
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الأولى
مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018 | 15:16

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، مساء السبت، عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مصر بمارس المقبل. جاء ذلك في مداخلة هاتفية لمنصور، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، على قناة "صدى البلد" التلفزيونية الخاصة.

وأعرب خلال المداخلة عن أمله أن يتمكن من جمع التوكيلات اللازمة، أو توقيعات نواب البرلمان في الوقت المناسب. ويأتي ترشح منصور بعد إعلان حزب "مصر العروبة الديموقراطي"، مساء الخميس، أنه بصدد اختيار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحاً لانتخابات الرئاسة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت الأسبوع الماضي الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى وجولة الإعادة والحد الأقصى لسقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية، وكيفية الحصول على الرموز الانتخابية.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس، فيما ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس.

وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أفريل وفي الخارج من 19 إلى 21 أفريل.

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الأولى
مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018 | 15:16

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، مساء السبت، عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مصر بمارس المقبل. جاء ذلك في مداخلة هاتفية لمنصور، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، على قناة "صدى البلد" التلفزيونية الخاصة.

وأعرب خلال المداخلة عن أمله أن يتمكن من جمع التوكيلات اللازمة، أو توقيعات نواب البرلمان في الوقت المناسب. ويأتي ترشح منصور بعد إعلان حزب "مصر العروبة الديموقراطي"، مساء الخميس، أنه بصدد اختيار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحاً لانتخابات الرئاسة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت الأسبوع الماضي الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى وجولة الإعادة والحد الأقصى لسقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية، وكيفية الحصول على الرموز الانتخابية.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس، فيما ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس.

وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أفريل وفي الخارج من 19 إلى 21 أفريل.

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الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب ‎
14 جانفي 2018 السّاعة 17:24
نظمت عشية اليوم الجمعية المسرحية الشبابية بالحمامات jat تظاهرة be happy بمشاركة حوالى 35شابا وشابة من منخرطي...
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14 جانفي 2018 السّاعة 16:55
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سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
المزيد >>
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