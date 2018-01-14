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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
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الأولى
منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018 | 15:12

ألقى اعوان فرقة الشرطة العدلية بالتنسيق مع وحدات منطقة الامن الوطني بطبربة أمس السبت القبض على 23 شخصا من المتورطين في حرق مركز الامن الوطني بالبطان واقتحام مقر فرع بنكي بطبربة والسطو على المستودع البلدي بالجديدة، حسب ما افاد به كاتب عام النقابة الاساسية للأمن الوطني بطبربة (وات).

وأوضح ان سلسلة من المداهمات انطلقت منذ مساء السبت وتواصلت اليوم الأحد اسفرت عن القبض على 7 انفار بمعتمدية طبربة اغلبهم من ذوي السوابق العدلية تورطوا في حرق واتلاف وسرقة محتويات فرع بنكي بوسط المدينة و5 منهم صادرة في حقهم مناشير تفتيش من اجل تهم مختلفة، كما ان احدهم مطلوب لعدد من الجهات الامنية والقضائية وصادرة في حقه 8 مناشير تفتيش من اجل تحويل وجهة قاصر والسرقة وترويج مواد مخدرة اضافة الى متهم ثان صادر في حقه ثلاثة مناشير تفتيش من اجل العنف والسرقة.

واضاف ان الحملة التي اتت بعد التعرف على هويات المتورطين في احداث النهب والتخريب التي تخللت الاحتجاجات التي شهدتها طبربة منذ تاريخ 8 جانفي المنقضي اسفرت عن القبض ايضا عن ايقاف 9 انفار بمعتمدية البطان ممن تورطوا في احداث حرق مركز الامن الوطني بالكامل واتلاف محتوياته بعد ان كشفتهم كاميرا مراقبة وحجز مجموعة من الاسلحة البيضاء اضافة الى 8 انفار بمعتمدية الجديدة من ذوي السوابق العدلية كانوا قد تورطوا في مداهمة المستودع البلدي والاستيلاء على المحجوز المتمثل في دراجات نارية حيث تم استرجاع 7 دراجات نارية وشاحنة خفيفة استعملت لنقل المسروق فضلا عن صفيحة من القنب الهندي تم حجزها لدى احد المتهمين.

وكانت الاحتجاجات قد أسفرت عن 13 حالة اختناق بالغاز و31 اصابة مختلفة وحالة وفاة وهو خمسي اليفرني الذي توفي بمستشفى الرابطة بعد اسعافه بطبربة كما بلغ عدد الموقوفين في الاحداث 46 موقوفا وتضررت اكثر من 20 سيارة امنية واصيب اكثر من 10 اعوان بإصابات مختلفة.

وفي سياق متصل أثنى والي منوبة احمد السماوي، على هامش موكب تحية العلم الذي التئم صبيحة اليوم الاحد بمقر الولاية بحضور قوات الامن والجيش الوطنيين، على دور المجتمع المدني واهالي طبربة في تهدئة الوضع ونزع فتيل الاحتقان وحماية مدينتهم من التخريب والنهب، منوها بالمجهودات الامنية الكبيرة واستبسال مختلف الوحدات من امن وجيش وطني في حماية المؤسسات.

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الأولى
منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018 | 15:12

ألقى اعوان فرقة الشرطة العدلية بالتنسيق مع وحدات منطقة الامن الوطني بطبربة أمس السبت القبض على 23 شخصا من المتورطين في حرق مركز الامن الوطني بالبطان واقتحام مقر فرع بنكي بطبربة والسطو على المستودع البلدي بالجديدة، حسب ما افاد به كاتب عام النقابة الاساسية للأمن الوطني بطبربة (وات).

وأوضح ان سلسلة من المداهمات انطلقت منذ مساء السبت وتواصلت اليوم الأحد اسفرت عن القبض على 7 انفار بمعتمدية طبربة اغلبهم من ذوي السوابق العدلية تورطوا في حرق واتلاف وسرقة محتويات فرع بنكي بوسط المدينة و5 منهم صادرة في حقهم مناشير تفتيش من اجل تهم مختلفة، كما ان احدهم مطلوب لعدد من الجهات الامنية والقضائية وصادرة في حقه 8 مناشير تفتيش من اجل تحويل وجهة قاصر والسرقة وترويج مواد مخدرة اضافة الى متهم ثان صادر في حقه ثلاثة مناشير تفتيش من اجل العنف والسرقة.

واضاف ان الحملة التي اتت بعد التعرف على هويات المتورطين في احداث النهب والتخريب التي تخللت الاحتجاجات التي شهدتها طبربة منذ تاريخ 8 جانفي المنقضي اسفرت عن القبض ايضا عن ايقاف 9 انفار بمعتمدية البطان ممن تورطوا في احداث حرق مركز الامن الوطني بالكامل واتلاف محتوياته بعد ان كشفتهم كاميرا مراقبة وحجز مجموعة من الاسلحة البيضاء اضافة الى 8 انفار بمعتمدية الجديدة من ذوي السوابق العدلية كانوا قد تورطوا في مداهمة المستودع البلدي والاستيلاء على المحجوز المتمثل في دراجات نارية حيث تم استرجاع 7 دراجات نارية وشاحنة خفيفة استعملت لنقل المسروق فضلا عن صفيحة من القنب الهندي تم حجزها لدى احد المتهمين.

وكانت الاحتجاجات قد أسفرت عن 13 حالة اختناق بالغاز و31 اصابة مختلفة وحالة وفاة وهو خمسي اليفرني الذي توفي بمستشفى الرابطة بعد اسعافه بطبربة كما بلغ عدد الموقوفين في الاحداث 46 موقوفا وتضررت اكثر من 20 سيارة امنية واصيب اكثر من 10 اعوان بإصابات مختلفة.

وفي سياق متصل أثنى والي منوبة احمد السماوي، على هامش موكب تحية العلم الذي التئم صبيحة اليوم الاحد بمقر الولاية بحضور قوات الامن والجيش الوطنيين، على دور المجتمع المدني واهالي طبربة في تهدئة الوضع ونزع فتيل الاحتقان وحماية مدينتهم من التخريب والنهب، منوها بالمجهودات الامنية الكبيرة واستبسال مختلف الوحدات من امن وجيش وطني في حماية المؤسسات.

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رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018 السّاعة 17:28
تمكنت أمس السبت 13 جانفي 2018 دورية مشتركة بين فرقتي الارشاد الحدودي والأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني...
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الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب ‎
14 جانفي 2018 السّاعة 17:24
نظمت عشية اليوم الجمعية المسرحية الشبابية بالحمامات jat تظاهرة be happy بمشاركة حوالى 35شابا وشابة من منخرطي...
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تربص المنتخب بالدوحة: تمطط عضلي لرامي البدوي ومباراة تطبيقية يوم امام نادي مسيمير
14 جانفي 2018 السّاعة 17:16
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سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
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