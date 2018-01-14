الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 14 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الشروق 13 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاحد 14 جانفي 2018 وزارة التجارة تنشر أسعار كل من المواد المدعمة والمواد... سليانة: عودة المواجهات بين الأمن والمحتجّين بمدينة... فيديو جديد.. مغتصب وقاتل زينب بملامح أوضح مدرب منتخب تونس لكرة اليد: هدفنا اللقب الأفريقي رضا شلغوم: لا نية حاليا للتفويت في البنوك العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضد مدير دار الشباب بالقصرين
الأولى
انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018 | 14:57

أفادت تقارير إخبارية لبنانية اليوم الأحد بأن انفجارا وقع بمدينة صيدا جنوبي البلاد واستهدف قياديا في حركة حماس.

وقالت مصادر أمنية للاناضول “السيارة كانت مفخخة وانفجرت بمجرد أن فتح محمد حمدان (شقيق أسامة حمدان القيادي في حماس)، الباب ونقل إلى المستشفى ولم يُصَب أحد سواه في انفجار صيدا جنوبي لبنان”.

وأوضحت التقارير أن الانفجار وقع في محلة البستان الكبير في صيدا، واستهدف القيادي في حماس أبو حمزة حمدان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار أسفر عن مقتله، إلا أن اللقطات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية أظهرت السيارة وهي مدمرة بصورة كاملة وتتصاعد منها أعمدة الدخان.

من جانبها، قالت قناة “الميادين” اللبنانية، أن “سيارة انفجرت في محلة البستان الكبيرة، في مدينة صيدا”، وأضافت أن “القيادي في حركة حماس أبو حمزة حمدان، أصيب في انفجار السيارة في مدينة صيدا”.

تقرؤون أيضا
المزيد من الأخبار...
الأولى
انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018 | 14:57

أفادت تقارير إخبارية لبنانية اليوم الأحد بأن انفجارا وقع بمدينة صيدا جنوبي البلاد واستهدف قياديا في حركة حماس.

وقالت مصادر أمنية للاناضول “السيارة كانت مفخخة وانفجرت بمجرد أن فتح محمد حمدان (شقيق أسامة حمدان القيادي في حماس)، الباب ونقل إلى المستشفى ولم يُصَب أحد سواه في انفجار صيدا جنوبي لبنان”.

وأوضحت التقارير أن الانفجار وقع في محلة البستان الكبير في صيدا، واستهدف القيادي في حماس أبو حمزة حمدان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار أسفر عن مقتله، إلا أن اللقطات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية أظهرت السيارة وهي مدمرة بصورة كاملة وتتصاعد منها أعمدة الدخان.

من جانبها، قالت قناة “الميادين” اللبنانية، أن “سيارة انفجرت في محلة البستان الكبيرة، في مدينة صيدا”، وأضافت أن “القيادي في حركة حماس أبو حمزة حمدان، أصيب في انفجار السيارة في مدينة صيدا”.

تقرؤون أيضا
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الشروق 13 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاحد 14 جانفي 2018 وزارة التجارة تنشر أسعار كل من المواد المدعمة والمواد... سليانة: عودة المواجهات بين الأمن والمحتجّين بمدينة... فيديو جديد.. مغتصب وقاتل زينب بملامح أوضح مدرب منتخب تونس لكرة اليد: هدفنا اللقب الأفريقي رضا شلغوم: لا نية حاليا للتفويت في البنوك العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضد مدير دار الشباب بالقصرين
﻿