انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية

أفادت تقارير إخبارية لبنانية اليوم الأحد بأن انفجارا وقع بمدينة صيدا جنوبي البلاد واستهدف قياديا في حركة حماس.

وقالت مصادر أمنية للاناضول “السيارة كانت مفخخة وانفجرت بمجرد أن فتح محمد حمدان (شقيق أسامة حمدان القيادي في حماس)، الباب ونقل إلى المستشفى ولم يُصَب أحد سواه في انفجار صيدا جنوبي لبنان”.

وأوضحت التقارير أن الانفجار وقع في محلة البستان الكبير في صيدا، واستهدف القيادي في حماس أبو حمزة حمدان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار أسفر عن مقتله، إلا أن اللقطات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية أظهرت السيارة وهي مدمرة بصورة كاملة وتتصاعد منها أعمدة الدخان.

من جانبها، قالت قناة “الميادين” اللبنانية، أن “سيارة انفجرت في محلة البستان الكبيرة، في مدينة صيدا”، وأضافت أن “القيادي في حركة حماس أبو حمزة حمدان، أصيب في انفجار السيارة في مدينة صيدا”.