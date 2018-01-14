القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة

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في إطار متابعة واقعة حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بحومة السوق بجزيرة جربة يوم 09 جانفي2018 وبعد تمكن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجربة من كشف الجناة وعددهم 04 أعمارهم تتراوح بين 19 و20 سنة قاطنين بحومة السوق وغير معروفين بأي انتماء ديني متطرف، حيث إعترفوا بضلوعهم في حرق بيتي الصلاة المشار إليهما، حيث تولوا صنع 04 زجاجات حارقة بعد شراء 03 لترات من البنزين وتولوا إستعمال جوارب ومنديل كفتيل للزجاجات المذكورة، ثم تولى إثنان منهم رمي بيت الصلاة الأولى بواسطة زجاجتين حارقتين في حين تولى الإثنين الآخرين إستهداف بيت الصلاة الثانية بنفس الطريقة، وبمزيد التحري معهم تبين أن العملية كانت ذات خلفية إجرامية وذلك بغاية الفوضى على غرار الأحداث التي شهدتها بعض الجهات.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بجربة بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية موضوعها "إضرام النار في معبد ديني وتكوين وفاق من أجل الإضرار بملك الغير". وإدراج طرف خامس مورط في القضية بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.
في سياق متّصل، تمكنت وحدات الأمن الوطني بجهة سليمان ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13و14 جانفي2018 من إلقاء القبض على العنصر الخامس المفتش عنه والمورط في ذات العملية .
في إطار متابعة واقعة حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بحومة السوق بجزيرة جربة يوم 09 جانفي2018 وبعد تمكن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجربة من كشف الجناة وعددهم 04 أعمارهم تتراوح بين 19 و20 سنة قاطنين بحومة السوق وغير معروفين بأي انتماء ديني متطرف، حيث إعترفوا بضلوعهم في حرق بيتي الصلاة المشار إليهما، حيث تولوا صنع 04 زجاجات حارقة بعد شراء 03 لترات من البنزين وتولوا إستعمال جوارب ومنديل كفتيل للزجاجات المذكورة، ثم تولى إثنان منهم رمي بيت الصلاة الأولى بواسطة زجاجتين حارقتين في حين تولى الإثنين الآخرين إستهداف بيت الصلاة الثانية بنفس الطريقة، وبمزيد التحري معهم تبين أن العملية كانت ذات خلفية إجرامية وذلك بغاية الفوضى على غرار الأحداث التي شهدتها بعض الجهات.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بجربة بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية موضوعها "إضرام النار في معبد ديني وتكوين وفاق من أجل الإضرار بملك الغير". وإدراج طرف خامس مورط في القضية بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.
في سياق متّصل، تمكنت وحدات الأمن الوطني بجهة سليمان ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13و14 جانفي2018 من إلقاء القبض على العنصر الخامس المفتش عنه والمورط في ذات العملية .
-
17:34بن عروس: إلقاء القبض على 4 شبان بصدد حرق مؤسسة تربوية
14 جانفي 2018
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018