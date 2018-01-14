القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة

في إطار متابعة واقعة حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بحومة السوق بجزيرة جربة يوم 09 جانفي2018 وبعد تمكن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجربة من كشف الجناة وعددهم 04 أعمارهم تتراوح بين 19 و20 سنة قاطنين بحومة السوق وغير معروفين بأي انتماء ديني متطرف، حيث إعترفوا بضلوعهم في حرق بيتي الصلاة المشار إليهما، حيث تولوا صنع 04 زجاجات حارقة بعد شراء 03 لترات من البنزين وتولوا إستعمال جوارب ومنديل كفتيل للزجاجات المذكورة، ثم تولى إثنان منهم رمي بيت الصلاة الأولى بواسطة زجاجتين حارقتين في حين تولى الإثنين الآخرين إستهداف بيت الصلاة الثانية بنفس الطريقة، وبمزيد التحري معهم تبين أن العملية كانت ذات خلفية إجرامية وذلك بغاية الفوضى على غرار الأحداث التي شهدتها بعض الجهات.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بجربة بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية موضوعها "إضرام النار في معبد ديني وتكوين وفاق من أجل الإضرار بملك الغير". وإدراج طرف خامس مورط في القضية بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.

في سياق متّصل، تمكنت وحدات الأمن الوطني بجهة سليمان ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13و14 جانفي2018 من إلقاء القبض على العنصر الخامس المفتش عنه والمورط في ذات العملية .