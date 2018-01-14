سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي

تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: في تصريح لـ"الشروق أون لاين", نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني تعرض المركب النموذجي الذي دشنه اليوم رئيس الجمهورية بحي التضامن الى أي اعتداء أو عملية سرقة منوها الى أن وحدات الحرس لازالت موجودة هناك لتأمين المكان.

وأضاف الشيباني أن بعض الأطراف أزعجتها النجاحات الأمنية في التصدي بحرفية عالية لمحاولات التخريب التي استهدفت أملاكا عامة وخاصة خلال الأحداث الأخيرة.