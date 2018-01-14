تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية

الشروق أون لاين ـ رشاد الصالحي: شهدت مدينة تالة صباح اليوم تجمعا جماهيريا ضخما وسط المدينة، أثثه عدد من الناشطين في المجتمع المدني والسياسي وكذلك الجمعيات والمنظمات، وانتظم في الغرض مهرجان خطابي، أكد فيه المتدخلون على هشاشة الوضع التنموي بالجهة، وما اعتبروه سياسة تفقير ممنهجة، كما دعوا إلى مواصلة الاحتجاج والاعتصام، وهددوا بإضراب عام في حال عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل في تغيير التقسيم الإداري الحالي وإقرار تالة ولاية، يذكر أن مدينة مازالت تعيش على وقع الاحتجاجات كانت أعنفها يوم الأربعاء 10 جانفي والتي تم إثرها حرق منطقة الأمن الوطني وانسحاب الوحدات الأمنية من المدينة وتولي الجيش حماية المؤسسات العمومية.