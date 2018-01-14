بالفيديو والصور..كلمة رئيس الجمهورية من حي التضامن في ذكرى الثورة

سفيان الأسود

... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...