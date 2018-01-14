السبسي يعلن عن موعد اصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة

أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأحد لدى زيارته إلى حي التضامن، أن القائمة الرسمية لشهداء الثورة ستصدر يوم 31 مارس 2018، بعد أن تعهد شخصيا بهذا الملف، معبرا عن تفهمه للانتقادات الموجهة للحكومة نظرا لتأخر الحسم في هذا الملف بعد مرور 7 سنوات على الثورة.