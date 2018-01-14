قفصة: حادث مرور يودي بحياة شخصين

قفصة- الشروق اون لاين-عبد الملك زعلاني: جد صباح اليوم حادث مرور قاتل بمنطقة العمائم على الطريق الرئيسية عدد15 الرابطة بين قفصة وقابس تمثل في اصطدام سيارة من نوع ديماكس في سيارة خفيفة اسفر الحادث عن وفاة شخصين على عين المكان واصابة 4 اخرين وقد تدخلت وحدات الحرس الوطني سيارات الاسعاف من مدينة القطار وتم نقل المصابين والهالكين الى المستشفى الجهوي بقفصة هذا وحسب المعطيات الاولية فان سبب الحادث يعود للسرعة والمفرطة والمجاوزة الممنوعة وقد تذمر اهالي منطقة العمائم عديد المرات من تكرر الحوادث القاتلة التي تسببت فيها سيارات التهريب مطالبين بحل جذري لهذه المشكلة .