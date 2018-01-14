السبسي يعلن عن إحداث "صندوق الكرامة"

أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيمضي في أجل أقصاه يوم غد الاثنين أمرا بإحداث مشروع صندوق الكرامة

وأبرز قائد السبسي لدى زيارته، إلى حي التضامن، أن الغاية من إحداث صندوق الكرامة ستكون مساعدة العائلات المعوزة، في إطار جملة من الإجراءات لفائدة محدودي الدخل.