الطبّوبي: الاحتجاجات تقيم الدليل على الفشل الذريع لحكومات ما بعد الثورة

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أوضح الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الأحد، أن الأسباب الرئيسية التي أشعلت الاحتجاجات بشكل مباشر هي الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018، وأججتها سنوات متراكمة من الفقر والتهميش والاحتقان استغلها البعض لبث للفوضى واستباحة الأملاك العامة والخاصة.
وأشار الأمين العام للاتحاد في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة للثورة، إلى أن هذه الاحتجاجات تقيم الدليل على الفشل الذريع لحكومات ما بعد الثورة وتكشف عجزها عن تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها الثورة، مشيرا الى أن الاحتجاجات انطلقت منذ 17 ديسمبر ومازالت متواصلة إلى اليوم.
وأكد الطبوبي، أن الاتحاد نبه منذ البداية من ما سيخلفه قانون المالية 2018، معتبرا أن هذه الإجراءات تمس من القدرة الشرائية للمواطن وتثقل كاهل الأجراء والموظفين.
أوضح الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الأحد، أن الأسباب الرئيسية التي أشعلت الاحتجاجات بشكل مباشر هي الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018، وأججتها سنوات متراكمة من الفقر والتهميش والاحتقان استغلها البعض لبث للفوضى واستباحة الأملاك العامة والخاصة.
وأشار الأمين العام للاتحاد في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة للثورة، إلى أن هذه الاحتجاجات تقيم الدليل على الفشل الذريع لحكومات ما بعد الثورة وتكشف عجزها عن تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها الثورة، مشيرا الى أن الاحتجاجات انطلقت منذ 17 ديسمبر ومازالت متواصلة إلى اليوم.
وأكد الطبوبي، أن الاتحاد نبه منذ البداية من ما سيخلفه قانون المالية 2018، معتبرا أن هذه الإجراءات تمس من القدرة الشرائية للمواطن وتثقل كاهل الأجراء والموظفين.
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018
-
13:22بالفيديو والصور..كلمة رئيس الجمهورية من حي التضامن في ذكرى الثورة
14 جانفي 2018