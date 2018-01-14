الطبّوبي: الاحتجاجات تقيم الدليل على الفشل الذريع لحكومات ما بعد الثورة

أوضح الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الأحد، أن الأسباب الرئيسية التي أشعلت الاحتجاجات بشكل مباشر هي الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018، وأججتها سنوات متراكمة من الفقر والتهميش والاحتقان استغلها البعض لبث للفوضى واستباحة الأملاك العامة والخاصة.

وأشار الأمين العام للاتحاد في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة للثورة، إلى أن هذه الاحتجاجات تقيم الدليل على الفشل الذريع لحكومات ما بعد الثورة وتكشف عجزها عن تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها الثورة، مشيرا الى أن الاحتجاجات انطلقت منذ 17 ديسمبر ومازالت متواصلة إلى اليوم.

وأكد الطبوبي، أن الاتحاد نبه منذ البداية من ما سيخلفه قانون المالية 2018، معتبرا أن هذه الإجراءات تمس من القدرة الشرائية للمواطن وتثقل كاهل الأجراء والموظفين.