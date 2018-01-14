حي التضامن: تعزيزات أمنية لتأمين زيارة رئيس الجمهورية

من المنتظر أن يدشن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي،اليوم بحي التضامن دار الشباب والتي كانت قد تعرضت إلى الحرق خلال أحداث الثورة سنة 2011، وقد تم ترميمها وتحسينها لتصبح “دار شباب نموذجية” وهي تحتوي على ملاعب ومسلك صحي، كما سيتم تركيز “راديو وتلفزة على الواب” ينشطهما أبناء الجهة.

يشار أن حي التضامن يشهد تواجدا أمنيا كثيفا فضلا عن تمشيط جوي للمنطقة من خلال طائرة هليكوبتر تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية للجهة لاحياء ذكرى الثورة.