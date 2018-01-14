تسميات جديدة في رئاسة الحكومة

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صدرت بالعدد الجديد من الرائد الرسمي ( عدد الجمعة 12 جانفي 2018) تسميات جديدة برئاسة الحكومة:
*سميت أنيسة بن عمارة، قاض من الرتبة الأولى، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 13 ديسمبر 2017.
*سمي عز الدين بن محمود مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 21 ديسمبر 2017.
*سمّي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
ـ فهمي قزمير،
ـ هيفاء السايح،
ـ منى سلامة،
ـ سامية السايح،
ـ حنان الوسلاتي،
ـ إسكندر الوسلاتي،
ـ جوهر المغيربي.
*سمّي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ إكرام بن زايد،
ـ محمد العربي بن حمودة،
ـ أميرة المستيري،
ـ رمزي النفاتي،
ـ محمد القاسمي،
ـ محمد رضوان النغموشي،
ـ هشام العزابو.
صدرت بالعدد الجديد من الرائد الرسمي ( عدد الجمعة 12 جانفي 2018) تسميات جديدة برئاسة الحكومة:
*سميت أنيسة بن عمارة، قاض من الرتبة الأولى، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 13 ديسمبر 2017.
*سمي عز الدين بن محمود مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 21 ديسمبر 2017.
*سمّي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
ـ فهمي قزمير،
ـ هيفاء السايح،
ـ منى سلامة،
ـ سامية السايح،
ـ حنان الوسلاتي،
ـ إسكندر الوسلاتي،
ـ جوهر المغيربي.
*سمّي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ إكرام بن زايد،
ـ محمد العربي بن حمودة،
ـ أميرة المستيري،
ـ رمزي النفاتي،
ـ محمد القاسمي،
ـ محمد رضوان النغموشي،
ـ هشام العزابو.
-
17:34بن عروس: إلقاء القبض على 4 شبان بصدد حرق مؤسسة تربوية
14 جانفي 2018
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018