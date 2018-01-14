تسميات جديدة في رئاسة الحكومة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

صدرت بالعدد الجديد من الرائد الرسمي ( عدد الجمعة 12 جانفي 2018) تسميات جديدة برئاسة الحكومة:

*سميت أنيسة بن عمارة، قاض من الرتبة الأولى، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 13 ديسمبر 2017.

*سمي عز الدين بن محمود مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 21 ديسمبر 2017.

*سمّي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:

ـ فهمي قزمير،

ـ هيفاء السايح،

ـ منى سلامة،

ـ سامية السايح،

ـ حنان الوسلاتي،

ـ إسكندر الوسلاتي،

ـ جوهر المغيربي.

*سمّي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:

ـ إكرام بن زايد،

ـ محمد العربي بن حمودة،

ـ أميرة المستيري،

ـ رمزي النفاتي،

ـ محمد القاسمي،

ـ محمد رضوان النغموشي،

ـ هشام العزابو.