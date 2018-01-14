مركز النهوض بالصادرات يعرض على المؤسسات التونسية تطبيقات مجددة

يعرض مركز النهوض بالصادرات، الخميس المقبل، قاعدة بيانات محينة للبحث عن شركاء محتملين أعدها مع مؤسسة كومباس خلال نصف يوم مفتوح أمام الشركات التونسية الباحثة عن آفاق لتوسيع أنشطتها.

وبين المركز، في بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني، أن الرئيس المدير العام لكومباس الدولية "بارتيك كوبياي" سيضع خلال اللقاء خبرات مؤسستة على ذمة المؤسسات التونسية.

ويحضر كوبياي وفريق عمله هذه التظاهرة موفرين حزمة خدمات مجددة تهدف إلى مصاحبة المؤسسات والمشرفين عليها وخاصة الراغبة منها في التوسع دوليا.

وأكد المركز أن شراكته مع مؤسسة "كومباس" تتيح له الحصول على تطبيقات وبيانات أعدتها المؤسسة بأسعار تفاضلية وسيتم عرض هذه التطبيقات خلال التظاهرة