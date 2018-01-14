النادي الثقافي الطٌاهر الحدٌاد: مسابقة في الكتابة النسائية

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تونس-الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أعلن النادي الثقافي الطٌاهر الحدٌاد عن بعث جائزة للكتابة النسائية سيعلن عن نتائجها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والجائزة مخصٌصة للمخطوطات وتندرج ضمن برنامج مدن الآداب والكتٌاب وتحمل أسم جائزة الطٌاهر الحدٌاد لأدب المرأة وهي مخصٌصة دورتها الأولى لهذا العام للمخطوطات في الشعر والقصّة، وترصد للفائزة في كل مجال جائزة ماليّة تقدّر بألف دينار، تشجيعا للكاتبات التونسيات وتأكيدا على أهميّة حضورهنّ في المشهد الثقافي ولدعمهنّ لنشر مخطوطاتهنّ. وسيتمّ الإعلان عن المخطوطين الفائزين يوم 09 مارس 2018 في أمسية تحتفي بالكاتبات التونسيات.
شروط المشاركة:
- إرسال ثلاث نسخ من المخطوط المرشّح على ألاّ يكون فائزا بجائزة أخرى
- إرسال سيرة ذاتية مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- على ألاّ يقلّ عمر المتسابقة عن العشرين عاما
وترسل المخطوطات إلى العنوان التالي: النادي الثقافي الطاهر الحداد 20 نهج التريبونال تونس المدينة. آخر أجل لقبول المشاركة يوم 20 فيفري2018.
تونس-الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أعلن النادي الثقافي الطٌاهر الحدٌاد عن بعث جائزة للكتابة النسائية سيعلن عن نتائجها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والجائزة مخصٌصة للمخطوطات وتندرج ضمن برنامج مدن الآداب والكتٌاب وتحمل أسم جائزة الطٌاهر الحدٌاد لأدب المرأة وهي مخصٌصة دورتها الأولى لهذا العام للمخطوطات في الشعر والقصّة، وترصد للفائزة في كل مجال جائزة ماليّة تقدّر بألف دينار، تشجيعا للكاتبات التونسيات وتأكيدا على أهميّة حضورهنّ في المشهد الثقافي ولدعمهنّ لنشر مخطوطاتهنّ. وسيتمّ الإعلان عن المخطوطين الفائزين يوم 09 مارس 2018 في أمسية تحتفي بالكاتبات التونسيات.
شروط المشاركة:
- إرسال ثلاث نسخ من المخطوط المرشّح على ألاّ يكون فائزا بجائزة أخرى
- إرسال سيرة ذاتية مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- على ألاّ يقلّ عمر المتسابقة عن العشرين عاما
وترسل المخطوطات إلى العنوان التالي: النادي الثقافي الطاهر الحداد 20 نهج التريبونال تونس المدينة. آخر أجل لقبول المشاركة يوم 20 فيفري2018.
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018
-
13:22بالفيديو والصور..كلمة رئيس الجمهورية من حي التضامن في ذكرى الثورة
14 جانفي 2018