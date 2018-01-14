النادي الثقافي الطٌاهر الحدٌاد: مسابقة في الكتابة النسائية

تونس-الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أعلن النادي الثقافي الطٌاهر الحدٌاد عن بعث جائزة للكتابة النسائية سيعلن عن نتائجها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والجائزة مخصٌصة للمخطوطات وتندرج ضمن برنامج مدن الآداب والكتٌاب وتحمل أسم جائزة الطٌاهر الحدٌاد لأدب المرأة وهي مخصٌصة دورتها الأولى لهذا العام للمخطوطات في الشعر والقصّة، وترصد للفائزة في كل مجال جائزة ماليّة تقدّر بألف دينار، تشجيعا للكاتبات التونسيات وتأكيدا على أهميّة حضورهنّ في المشهد الثقافي ولدعمهنّ لنشر مخطوطاتهنّ. وسيتمّ الإعلان عن المخطوطين الفائزين يوم 09 مارس 2018 في أمسية تحتفي بالكاتبات التونسيات.

شروط المشاركة:

- إرسال ثلاث نسخ من المخطوط المرشّح على ألاّ يكون فائزا بجائزة أخرى

- إرسال سيرة ذاتية مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية

- على ألاّ يقلّ عمر المتسابقة عن العشرين عاما

وترسل المخطوطات إلى العنوان التالي: النادي الثقافي الطاهر الحداد 20 نهج التريبونال تونس المدينة. آخر أجل لقبول المشاركة يوم 20 فيفري2018.