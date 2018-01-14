البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي خلال 2018 بنسبة 2،7 بالمائة

توقع البنك العالمي، في تقريرة حول الافاق الاقتصادية العالمية لسنة 2018، ان ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2،7 بالمائة خلال 2018 وهي تقديرات اقل من تلك التي التي بنت عليها الحكومة التونسية ميزانية الدولة لسنة 2018 والمقدر بـ3 بالمائة.

ورجح البنك العالمي، في ذات التقرير "ان ينمو الاقتصاد التونسي الذي افتتح سنة 2018 على وقع اعمال شعب تحت غطاء التذمر من ارتفاع الاسعار "بوتيرة اعلى خلال سنة 2019 ليصل الى 3،3 بالمائة ويحافظ عليها خلال 2020 ".

ويتزامن ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد التونسي مع توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3،1 بالمائة مدفوعا بزيادة اعلى منتظرة من المتوقع خلال سنة 2017، لتدفقات الاستثمار، وفق لتحليل البنك.