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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي خلال 2018 بنسبة 2،7 بالمائة
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سفيان الأسود
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... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
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الأولى
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي خلال 2018 بنسبة 2،7 بالمائة
14 جانفي 2018 | 10:07

توقع البنك العالمي، في تقريرة حول الافاق الاقتصادية العالمية لسنة 2018، ان ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2،7 بالمائة خلال 2018 وهي تقديرات اقل من تلك التي التي بنت عليها الحكومة التونسية ميزانية الدولة لسنة 2018 والمقدر بـ3 بالمائة.

ورجح البنك العالمي، في ذات التقرير "ان ينمو الاقتصاد التونسي الذي افتتح سنة 2018 على وقع اعمال شعب تحت غطاء التذمر من ارتفاع الاسعار "بوتيرة اعلى خلال سنة 2019 ليصل الى 3،3 بالمائة ويحافظ عليها خلال 2020 ".

ويتزامن ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد التونسي مع توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3،1 بالمائة مدفوعا بزيادة اعلى منتظرة من المتوقع خلال سنة 2017، لتدفقات الاستثمار، وفق لتحليل البنك. 

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الأولى
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي خلال 2018 بنسبة 2،7 بالمائة
14 جانفي 2018 | 10:07

توقع البنك العالمي، في تقريرة حول الافاق الاقتصادية العالمية لسنة 2018، ان ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2،7 بالمائة خلال 2018 وهي تقديرات اقل من تلك التي التي بنت عليها الحكومة التونسية ميزانية الدولة لسنة 2018 والمقدر بـ3 بالمائة.

ورجح البنك العالمي، في ذات التقرير "ان ينمو الاقتصاد التونسي الذي افتتح سنة 2018 على وقع اعمال شعب تحت غطاء التذمر من ارتفاع الاسعار "بوتيرة اعلى خلال سنة 2019 ليصل الى 3،3 بالمائة ويحافظ عليها خلال 2020 ".

ويتزامن ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد التونسي مع توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3،1 بالمائة مدفوعا بزيادة اعلى منتظرة من المتوقع خلال سنة 2017، لتدفقات الاستثمار، وفق لتحليل البنك. 

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رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018 السّاعة 17:28
تمكنت أمس السبت 13 جانفي 2018 دورية مشتركة بين فرقتي الارشاد الحدودي والأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني...
المزيد >>
الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب ‎
14 جانفي 2018 السّاعة 17:24
نظمت عشية اليوم الجمعية المسرحية الشبابية بالحمامات jat تظاهرة be happy بمشاركة حوالى 35شابا وشابة من منخرطي...
المزيد >>
تربص المنتخب بالدوحة: تمطط عضلي لرامي البدوي ومباراة تطبيقية يوم امام نادي مسيمير
14 جانفي 2018 السّاعة 17:16
في اطار تربصه التحضيري المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة المخصص للاعبين المحليين، اجرى المنتخب التونسي...
المزيد >>
الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018 السّاعة 16:55
كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر منذ قليل أنه على إثر توفر معلومات لدى إدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني...
المزيد >>
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سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
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