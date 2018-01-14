اليوم ..الدخول للمتاحف مجانا

تونس-الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أصدرت وزارة الشؤون الثقافية بلاغا أعلنت فيه عن مجانية الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية اليوم الأحد 14 جانفي 2018 ويتمتع بمجانية الدخول كل التونسيين والأجانب المقيمين بتونس بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة في الأيام التالية: أول يوم أحد من كل شهر-أيام العطل الرسمية-يوم 18 أفريل (اليوم العالمي للمواقع الأثرية)،يوم 18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف).