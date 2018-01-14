الإذاعي الجيلاني البدوي في ذمٌة اللٌه

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: غيٌب الموت مساء أمس الإذاعي والمربي الجيلاني البدوي بعد صراع مع المرض والجيلاني البدوي من الجيل الأوٌل لإذاعة المنستير قدٌم خلال مسيرة أربعين عاما عديد البرامج والمنوعات على أمواج إذاعة المنستير.

رحمه اللٌه ورزق أسرته وأصدقاؤه والأسرة الأعلامية جميل الصٌبر والسٌلوان و"إنٌا للٌه وإنا إليه راجعون".