مسلحون يخطفون مندوبة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ذات الأصول الفلسطينية

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قالت وسائل إعلام ليبية إن مسلحين قاموا باختطاف مندوبة المنظمة الدولية للهجرة، رانيا خرمة، في مدينة سبها جنوب ليبيا، ونقلها إلى جهة مجهولة.
ونقلت "قناة ليبيا" عن رئيس قسم التحري والضبط في مديرية الأمن الوطني بسبها يحيي شوايل، أن ثلاثة أشخاص تابعين للمنظمة الدولية للهجرة اختفوا قرب مدينة سبها.
وأوضح شوايل أن الثلاثة اختفوا خارج الحدود الإدارية للمدينة بمسافة أربعين كيلو مترا تقريبا، مؤكدا أن البعثة فتحت محضرا رسميا في الواقعة بمديرية أمن سبها، التي باشرت بدورها البحث والتحري.
والمندوبة رانيا خرمة، من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية، وقد اختطفت عندما كانت في الطريق الرابط بين مدينتي براك الشاطئ وسبها جنوب ليبيا، ويرجح أن تكون دوافع الاختطاف مالية للحصول على الفدية.
ونقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل ما تعرض له فريق المنظمة الدولية، عن السائق الذي كان يرافقهم، حيث كشف أن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تتكون من 9 ملثمين يستقلون سيارتين، اعترضت طريق سيارة فريق المنظمة التي كانت قادمة من العاصمة طرابلس وذلك على مشارف مدينة سبها، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول والتحقيق معهم، ليتم إطلاق سراحه برفقة صديقه الليبي فايز خير الله الذي يعمل في المنظمة، بعد أن تم وضعهما في صندوق السيارة مقيدين ومعصوبي الأعين، في حين أبقوا على رانيا واقتادوها إلى جهة غير معلومة حيث لا تزال في قبضة الخاطفين".
قالت وسائل إعلام ليبية إن مسلحين قاموا باختطاف مندوبة المنظمة الدولية للهجرة، رانيا خرمة، في مدينة سبها جنوب ليبيا، ونقلها إلى جهة مجهولة.
ونقلت "قناة ليبيا" عن رئيس قسم التحري والضبط في مديرية الأمن الوطني بسبها يحيي شوايل، أن ثلاثة أشخاص تابعين للمنظمة الدولية للهجرة اختفوا قرب مدينة سبها.
وأوضح شوايل أن الثلاثة اختفوا خارج الحدود الإدارية للمدينة بمسافة أربعين كيلو مترا تقريبا، مؤكدا أن البعثة فتحت محضرا رسميا في الواقعة بمديرية أمن سبها، التي باشرت بدورها البحث والتحري.
والمندوبة رانيا خرمة، من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية، وقد اختطفت عندما كانت في الطريق الرابط بين مدينتي براك الشاطئ وسبها جنوب ليبيا، ويرجح أن تكون دوافع الاختطاف مالية للحصول على الفدية.
ونقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل ما تعرض له فريق المنظمة الدولية، عن السائق الذي كان يرافقهم، حيث كشف أن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تتكون من 9 ملثمين يستقلون سيارتين، اعترضت طريق سيارة فريق المنظمة التي كانت قادمة من العاصمة طرابلس وذلك على مشارف مدينة سبها، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول والتحقيق معهم، ليتم إطلاق سراحه برفقة صديقه الليبي فايز خير الله الذي يعمل في المنظمة، بعد أن تم وضعهما في صندوق السيارة مقيدين ومعصوبي الأعين، في حين أبقوا على رانيا واقتادوها إلى جهة غير معلومة حيث لا تزال في قبضة الخاطفين".
-
17:34بن عروس: إلقاء القبض على 4 شبان بصدد حرق مؤسسة تربوية
14 جانفي 2018
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018