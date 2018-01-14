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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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مسلحون يخطفون مندوبة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ذات الأصول الفلسطينية
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الأولى
مسلحون يخطفون مندوبة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ذات الأصول الفلسطينية
14 جانفي 2018 | 08:45

قالت وسائل إعلام ليبية إن مسلحين قاموا باختطاف مندوبة المنظمة الدولية للهجرة، رانيا خرمة، في مدينة سبها جنوب ليبيا، ونقلها إلى جهة مجهولة.

ونقلت "قناة ليبيا" عن رئيس قسم التحري والضبط في مديرية الأمن الوطني بسبها يحيي شوايل، أن ثلاثة أشخاص تابعين للمنظمة الدولية للهجرة اختفوا قرب مدينة سبها.

وأوضح شوايل أن الثلاثة اختفوا خارج الحدود الإدارية للمدينة بمسافة أربعين كيلو مترا تقريبا، مؤكدا أن البعثة فتحت محضرا رسميا في الواقعة بمديرية أمن سبها، التي باشرت بدورها البحث والتحري.

والمندوبة رانيا خرمة، من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية، وقد اختطفت عندما كانت في الطريق الرابط بين مدينتي براك الشاطئ وسبها جنوب ليبيا، ويرجح أن تكون دوافع الاختطاف مالية للحصول على الفدية.

ونقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل ما تعرض له فريق المنظمة الدولية، عن السائق الذي كان يرافقهم، حيث كشف أن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تتكون من 9 ملثمين يستقلون سيارتين، اعترضت طريق سيارة فريق المنظمة التي كانت قادمة من العاصمة طرابلس وذلك على مشارف مدينة سبها، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول والتحقيق معهم، ليتم إطلاق سراحه برفقة صديقه الليبي فايز خير الله الذي يعمل في المنظمة، بعد أن تم وضعهما في صندوق السيارة مقيدين ومعصوبي الأعين، في حين أبقوا على رانيا واقتادوها إلى جهة غير معلومة حيث لا تزال في قبضة الخاطفين".

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الأولى
مسلحون يخطفون مندوبة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ذات الأصول الفلسطينية
14 جانفي 2018 | 08:45

قالت وسائل إعلام ليبية إن مسلحين قاموا باختطاف مندوبة المنظمة الدولية للهجرة، رانيا خرمة، في مدينة سبها جنوب ليبيا، ونقلها إلى جهة مجهولة.

ونقلت "قناة ليبيا" عن رئيس قسم التحري والضبط في مديرية الأمن الوطني بسبها يحيي شوايل، أن ثلاثة أشخاص تابعين للمنظمة الدولية للهجرة اختفوا قرب مدينة سبها.

وأوضح شوايل أن الثلاثة اختفوا خارج الحدود الإدارية للمدينة بمسافة أربعين كيلو مترا تقريبا، مؤكدا أن البعثة فتحت محضرا رسميا في الواقعة بمديرية أمن سبها، التي باشرت بدورها البحث والتحري.

والمندوبة رانيا خرمة، من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية، وقد اختطفت عندما كانت في الطريق الرابط بين مدينتي براك الشاطئ وسبها جنوب ليبيا، ويرجح أن تكون دوافع الاختطاف مالية للحصول على الفدية.

ونقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل ما تعرض له فريق المنظمة الدولية، عن السائق الذي كان يرافقهم، حيث كشف أن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تتكون من 9 ملثمين يستقلون سيارتين، اعترضت طريق سيارة فريق المنظمة التي كانت قادمة من العاصمة طرابلس وذلك على مشارف مدينة سبها، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول والتحقيق معهم، ليتم إطلاق سراحه برفقة صديقه الليبي فايز خير الله الذي يعمل في المنظمة، بعد أن تم وضعهما في صندوق السيارة مقيدين ومعصوبي الأعين، في حين أبقوا على رانيا واقتادوها إلى جهة غير معلومة حيث لا تزال في قبضة الخاطفين".

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سفيان الأسود
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