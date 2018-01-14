السعودية: نقل الأمير الوليد بن طلال من الفندق إلى سجن شديد الحراسة

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14 جانفي 2018
قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس السبت 13 جانفي 2018، إن السلطات السعودية نقلت الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال من فندق الريتز كارلتون الذي كان محتجزاً فيه، إلى سجن الحائر شديد الحراسة بعد رفضه دفع 728 مليون جنيه إسترليني.
وألقي القبض على الملياردير الوليد بن طلال قبل شهرين، إضافة إلى نحو 200 أمير، ضمن ما سمّته الحكومة السعودية "محاربة الفساد".
وقالت الصحيفة، إن "وضع الأمير الوليد ازداد سوءاً بعد نقله هذا الأسبوع من الفندق إلى سجن الحائر المشدد، وهو ما يعني تضاؤل فرص محاكمته أو حتى الوصول لاتفاق".
واحتجز الوليد بن طلال مع حوالي 200 من الأمراء وكبار المسؤولين في فندق الريتز، إلا أن هذا العدد تضاءل بعدما استسلم العديد من المعتقلين السابقين لولي العهد محمد بن سلمان.
وأوضحت الصحيفة أن الوليد بن طلال كان واحداً من عدد قليل من الأمراء الذين رفضوا الاستسلام.
وتشير التقارير إلى أنه رفض دفع 728 مليون جنيه إسترليني طلبها بن سلمان، فضلاً عن رفضه تسليم السيطرة على بعض شركاته الاستثمارية للدولة.
وقبل عدة أسابيع نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركة، معلومات عن رفض الوليد التسوية مع ولي العهد السعودي، مقابل دفع عدة مليارات وتنازله عن نسبة كبيرة من شركة المملكة القابضة المملوكة له.
قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس السبت 13 جانفي 2018، إن السلطات السعودية نقلت الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال من فندق الريتز كارلتون الذي كان محتجزاً فيه، إلى سجن الحائر شديد الحراسة بعد رفضه دفع 728 مليون جنيه إسترليني.
وألقي القبض على الملياردير الوليد بن طلال قبل شهرين، إضافة إلى نحو 200 أمير، ضمن ما سمّته الحكومة السعودية "محاربة الفساد".
وقالت الصحيفة، إن "وضع الأمير الوليد ازداد سوءاً بعد نقله هذا الأسبوع من الفندق إلى سجن الحائر المشدد، وهو ما يعني تضاؤل فرص محاكمته أو حتى الوصول لاتفاق".
واحتجز الوليد بن طلال مع حوالي 200 من الأمراء وكبار المسؤولين في فندق الريتز، إلا أن هذا العدد تضاءل بعدما استسلم العديد من المعتقلين السابقين لولي العهد محمد بن سلمان.
وأوضحت الصحيفة أن الوليد بن طلال كان واحداً من عدد قليل من الأمراء الذين رفضوا الاستسلام.
وتشير التقارير إلى أنه رفض دفع 728 مليون جنيه إسترليني طلبها بن سلمان، فضلاً عن رفضه تسليم السيطرة على بعض شركاته الاستثمارية للدولة.
وقبل عدة أسابيع نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركة، معلومات عن رفض الوليد التسوية مع ولي العهد السعودي، مقابل دفع عدة مليارات وتنازله عن نسبة كبيرة من شركة المملكة القابضة المملوكة له.
-
17:28رمادة: حجز 6000 علبة سجائر مهربة داخل شاحنة ثقيلة
14 جانفي 2018
-
17:24الحمامات تحتفل بعيد الثورة والشباب
14 جانفي 2018
-
-
16:55الجريصة: القبض على 03 عناصر تكفيرية تعتزم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية
14 جانفي 2018
-
16:45الجمهوري يدعو الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة
14 جانفي 2018
-
16:41غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة
14 جانفي 2018
-
16:34الهاروني: "الجبهة الشعبية دعمت الأعمال التخريبية بعديد الجهات تحت مطية الإحتجاج"
14 جانفي 2018
-
16:26سوسة: القبض على مفتش عنه وحجز مسدس ناري بحوزته
14 جانفي 2018
-
16:00الحزب الحر الدستوري يستغرب مواصلة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي 2011
14 جانفي 2018
-
15:41إحتفالات في مختلف جهات الجمهورية بالذكرى السابعة للثورة
14 جانفي 2018
-
15:36صفاقس: أحداث شغب ليلية تسفر عن تعرض فتاة لإصابة بليغة وإصابة أمني
14 جانفي 2018
-
15:27اتحاد الفلاحين: النخب السياسية لم ترتق الى مستوى تطلعات الناس
14 جانفي 2018
-
15:21قفصة: الجبهة الشعبية تنظم مسيرة سلمية للتنديد بغلاء الأسعار
14 جانفي 2018
-
15:16مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
14 جانفي 2018
-
15:12منوبة: ايقاف متورطين في حرق مركز امن البطان وفرع بنكي بطبربة
14 جانفي 2018
-
14:57انفجار بمدينة صيدا جنوبي لبنان استهدف قياديا في حركة حماس الفلسطينية
14 جانفي 2018
-
14:25القبض على المورط الخامس في حرق بيتي صلاة بالحارة الكبيرة بجربة
14 جانفي 2018
-
13:41سرقة المركب الشبابي بحي التضامن دقائق بعد تدشينه: الشيباني ينفي
14 جانفي 2018
-
13:35تالة: الأهالي متمسكون بمطلب إقرار ولاية
14 جانفي 2018
-
13:22بالفيديو والصور..كلمة رئيس الجمهورية من حي التضامن في ذكرى الثورة
14 جانفي 2018