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يوم الأحد 14 جانفي 2018
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تركيا: طائرة تخرج عن مدرج مطار طرابزون
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الأولى
تركيا: طائرة تخرج عن مدرج مطار طرابزون
14 جانفي 2018 | 00:14

خرجت طائرة في مطار طرابزون التركية، مساء السبت، عن المدرج أثناء محاولتها الهبوط.

 وقال والي طرابزون المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، يوجل ياوز، إن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من العاصمة التركية أنقرة إلى مدينة طرابزون خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار طرابزون.

 وأضاف ياوز أن فرق الإطفاء في مطار طرابزون أجلت على الفور جميع ركاب الطائرة، مؤكدا عدم تسبب الواقعة في إصابة أيا من الركاب.

 ولم يكشف بعد عن شركة الطيران التي تتبع لها الطائرة.

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الأولى
تركيا: طائرة تخرج عن مدرج مطار طرابزون
14 جانفي 2018 | 00:14

خرجت طائرة في مطار طرابزون التركية، مساء السبت، عن المدرج أثناء محاولتها الهبوط.

 وقال والي طرابزون المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، يوجل ياوز، إن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من العاصمة التركية أنقرة إلى مدينة طرابزون خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار طرابزون.

 وأضاف ياوز أن فرق الإطفاء في مطار طرابزون أجلت على الفور جميع ركاب الطائرة، مؤكدا عدم تسبب الواقعة في إصابة أيا من الركاب.

 ولم يكشف بعد عن شركة الطيران التي تتبع لها الطائرة.

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خرجت طائرة في مطار طرابزون التركية، مساء السبت، عن المدرج أثناء محاولتها الهبوط.
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سفيان الأسود
كلهــــــــــم متّهمــــــــــــــــــون...
... احزاب الحكم وأحزاب المعارضة اشتركت هذه المرة في فعل واحد وهو التنديد بعمليات التخريب والنهب التي تمت في الأحياء والمدن، لكن هذه الأحزاب في الحكم كما في المعارضة متهمة وكل...
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