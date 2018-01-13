تركيا: طائرة تخرج عن مدرج مطار طرابزون

خرجت طائرة في مطار طرابزون التركية، مساء السبت، عن المدرج أثناء محاولتها الهبوط.

وقال والي طرابزون المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، يوجل ياوز، إن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من العاصمة التركية أنقرة إلى مدينة طرابزون خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار طرابزون.

وأضاف ياوز أن فرق الإطفاء في مطار طرابزون أجلت على الفور جميع ركاب الطائرة، مؤكدا عدم تسبب الواقعة في إصابة أيا من الركاب.

ولم يكشف بعد عن شركة الطيران التي تتبع لها الطائرة.