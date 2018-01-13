تركيا: طائرة تخرج عن مدرج مطار طرابزون

-
00:34إيران ترفع الحظر عن تطبيق تلغرام
14 جانفي 2018
-
00:14تركيا: طائرة تخرج عن مدرج مطار طرابزون
14 جانفي 2018
-
23:56احتجاجات على شركة ملابس في جنوب أفريقيا بسبب إعلان «عنصري»
13 جانفي 2018
-
23:35الوطد يحذّر"من مغبة اتخاذ اجراءات ترقيعية لا تستجيب للمطالب الحقيقية للشعب"
13 جانفي 2018
-
23:15ثنائية المساكني تقود الدحيل لاكتساح نادي قطر بسداسية نظيفة
13 جانفي 2018
-
23:02مصر.. وزير داخلية "مبارك" يغادر السجن قبل أيام من ذكرى الثورة
13 جانفي 2018
-
22:35سليانة: القبض على 9 عناصر حاولوا تكوين وفاق لاقتحام بعض المغازات العامة بالجهة
13 جانفي 2018
-
22:27جملة من الاجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل والعاطلين عن العمل
13 جانفي 2018
-
22:11فيديو جديد.. مغتصب وقاتل زينب بملامح أوضح
13 جانفي 2018
-
21:45سليانة: محاولة حرق مقر أمني ببوعرادة
13 جانفي 2018
-
21:36هرقلة: حجز سلع مهربة بقيمة 34 الف دينار
13 جانفي 2018
-
21:28الفلبين: إجلاء سكان بسبب تصاعد رماد من بركان نشط
13 جانفي 2018
-
20:15سليانة: عودة المواجهات بين الأمن والمحتجّين بمدينة (فيديو)
13 جانفي 2018
-
21:08انطلاقا من أفريل القادم.. المعطلون عن العمل يتمتّعون بالعلاج المجاني
13 جانفي 2018
-
21:00رئيس الحكومة في إقليمي الأمن والحرس الوطنيين ببن عروس
13 جانفي 2018
-
20:48أكودة: القبض على بائع خمر خلسة محل عديد مناشير تفتيش
13 جانفي 2018
-
20:41زيدان يبحث عن الإيجابيات في ليلة السقوط ويوجه رسالة للاعبيه
13 جانفي 2018
-
20:33محمد الطرابلسي يقدم منظومة "الامان الاجتماعي"
13 جانفي 2018
-
20:25كرة السلة: نتائج مباريات الجولة 13 من بطولة القسم الوطني "أ"
13 جانفي 2018
-
خرجت طائرة في مطار طرابزون التركية، مساء السبت، عن المدرج أثناء محاولتها الهبوط.
وقال والي طرابزون المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، يوجل ياوز، إن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من العاصمة التركية أنقرة إلى مدينة طرابزون خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار طرابزون.
وأضاف ياوز أن فرق الإطفاء في مطار طرابزون أجلت على الفور جميع ركاب الطائرة، مؤكدا عدم تسبب الواقعة في إصابة أيا من الركاب.
ولم يكشف بعد عن شركة الطيران التي تتبع لها الطائرة.
خرجت طائرة في مطار طرابزون التركية، مساء السبت، عن المدرج أثناء محاولتها الهبوط.
وقال والي طرابزون المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، يوجل ياوز، إن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من العاصمة التركية أنقرة إلى مدينة طرابزون خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار طرابزون.
وأضاف ياوز أن فرق الإطفاء في مطار طرابزون أجلت على الفور جميع ركاب الطائرة، مؤكدا عدم تسبب الواقعة في إصابة أيا من الركاب.
ولم يكشف بعد عن شركة الطيران التي تتبع لها الطائرة.
-
00:34إيران ترفع الحظر عن تطبيق تلغرام
14 جانفي 2018
-
00:14تركيا: طائرة تخرج عن مدرج مطار طرابزون
14 جانفي 2018
-
23:56احتجاجات على شركة ملابس في جنوب أفريقيا بسبب إعلان «عنصري»
13 جانفي 2018
-
23:35الوطد يحذّر"من مغبة اتخاذ اجراءات ترقيعية لا تستجيب للمطالب الحقيقية للشعب"
13 جانفي 2018
-
23:15ثنائية المساكني تقود الدحيل لاكتساح نادي قطر بسداسية نظيفة
13 جانفي 2018
-
23:02مصر.. وزير داخلية "مبارك" يغادر السجن قبل أيام من ذكرى الثورة
13 جانفي 2018
-
22:35سليانة: القبض على 9 عناصر حاولوا تكوين وفاق لاقتحام بعض المغازات العامة بالجهة
13 جانفي 2018
-
22:27جملة من الاجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل والعاطلين عن العمل
13 جانفي 2018
-
22:11فيديو جديد.. مغتصب وقاتل زينب بملامح أوضح
13 جانفي 2018
-
21:45سليانة: محاولة حرق مقر أمني ببوعرادة
13 جانفي 2018
-
21:36هرقلة: حجز سلع مهربة بقيمة 34 الف دينار
13 جانفي 2018
-
21:28الفلبين: إجلاء سكان بسبب تصاعد رماد من بركان نشط
13 جانفي 2018
-
20:15سليانة: عودة المواجهات بين الأمن والمحتجّين بمدينة (فيديو)
13 جانفي 2018
-
21:08انطلاقا من أفريل القادم.. المعطلون عن العمل يتمتّعون بالعلاج المجاني
13 جانفي 2018
-
21:00رئيس الحكومة في إقليمي الأمن والحرس الوطنيين ببن عروس
13 جانفي 2018
-
20:48أكودة: القبض على بائع خمر خلسة محل عديد مناشير تفتيش
13 جانفي 2018
-
20:41زيدان يبحث عن الإيجابيات في ليلة السقوط ويوجه رسالة للاعبيه
13 جانفي 2018
-
20:33محمد الطرابلسي يقدم منظومة "الامان الاجتماعي"
13 جانفي 2018
-
20:25كرة السلة: نتائج مباريات الجولة 13 من بطولة القسم الوطني "أ"
13 جانفي 2018
-