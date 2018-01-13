جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها

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أكد الجنرال التركي المتقاعد، جاهد أرماغان ديلاك، حق الدولة السورية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها.
وأبدى الجنرال التركي استغرابه الشديد إزاء رد فعل مسؤولي الحكومة التركية على العمليات العسكرية للجيش السوري في إدلب أو ريف دمشق أو غيرها من المناطق السورية. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقال ديلاك في حديث لقناة "الشعب" التركية: إن "كل هذه المناطق أرض سورية ومن حق الدولة السورية أن تقاتل الإرهابيين فيها حتى القضاء عليهم".
وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزتورك يلماز، أكد خلال حديث لقناة "فوكس" الإخبارية أمس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن وجود التنظيمات الإرهابية في إدلب مشددا على أنه من حق الجيش العربي السوري محاربة الإرهاب في إدلب وباقي المناطق السورية.
إلى ذلك أشار ديلاك إلى أن بعض الدول تسعى لجعل محافظة إدلب معقلا للإرهابيين على اختلاف مسمياتهم وأساليبهم الإجرامية ضمن سعيها للاستفادة منهم في استكمال مخططاتها لتدمير سوريا ودول المنطقة الأخرى التي ترى فيها خطرا على أمن ومستقبل إسرائيل.
وتنفذ وحدات من الجيش منذ أكثر من شهرين عمليات عسكرية ضد مواقع تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية التابعة له في المنطقة الممتدة بين أرياف حلب وحماة وإدلب أسفرت حتى الآن عن استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة.
أكد الجنرال التركي المتقاعد، جاهد أرماغان ديلاك، حق الدولة السورية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها.
وأبدى الجنرال التركي استغرابه الشديد إزاء رد فعل مسؤولي الحكومة التركية على العمليات العسكرية للجيش السوري في إدلب أو ريف دمشق أو غيرها من المناطق السورية. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقال ديلاك في حديث لقناة "الشعب" التركية: إن "كل هذه المناطق أرض سورية ومن حق الدولة السورية أن تقاتل الإرهابيين فيها حتى القضاء عليهم".
وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزتورك يلماز، أكد خلال حديث لقناة "فوكس" الإخبارية أمس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن وجود التنظيمات الإرهابية في إدلب مشددا على أنه من حق الجيش العربي السوري محاربة الإرهاب في إدلب وباقي المناطق السورية.
إلى ذلك أشار ديلاك إلى أن بعض الدول تسعى لجعل محافظة إدلب معقلا للإرهابيين على اختلاف مسمياتهم وأساليبهم الإجرامية ضمن سعيها للاستفادة منهم في استكمال مخططاتها لتدمير سوريا ودول المنطقة الأخرى التي ترى فيها خطرا على أمن ومستقبل إسرائيل.
وتنفذ وحدات من الجيش منذ أكثر من شهرين عمليات عسكرية ضد مواقع تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية التابعة له في المنطقة الممتدة بين أرياف حلب وحماة وإدلب أسفرت حتى الآن عن استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018