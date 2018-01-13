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يوم السبت 13 جانفي 2018
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جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
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الأولى
جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018 | 17:01

أكد الجنرال التركي المتقاعد، جاهد أرماغان ديلاك، حق الدولة السورية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها.

وأبدى الجنرال التركي استغرابه الشديد إزاء رد فعل مسؤولي الحكومة التركية على العمليات العسكرية للجيش السوري في إدلب أو ريف دمشق أو غيرها من المناطق السورية. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال ديلاك في حديث لقناة "الشعب" التركية: إن "كل هذه المناطق أرض سورية ومن حق الدولة السورية أن تقاتل الإرهابيين فيها حتى القضاء عليهم".

وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزتورك يلماز، أكد خلال حديث لقناة "فوكس" الإخبارية أمس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن وجود التنظيمات الإرهابية في إدلب مشددا على أنه من حق الجيش العربي السوري محاربة الإرهاب في إدلب وباقي المناطق السورية.

إلى ذلك أشار ديلاك إلى أن بعض الدول تسعى لجعل محافظة إدلب معقلا للإرهابيين على اختلاف مسمياتهم وأساليبهم الإجرامية ضمن سعيها للاستفادة منهم في استكمال مخططاتها لتدمير سوريا ودول المنطقة الأخرى التي ترى فيها خطرا على أمن ومستقبل إسرائيل.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ أكثر من شهرين عمليات عسكرية ضد مواقع تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية التابعة له في المنطقة الممتدة بين أرياف حلب وحماة وإدلب أسفرت حتى الآن عن استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة.

وكالات
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الأولى
جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018 | 17:01

أكد الجنرال التركي المتقاعد، جاهد أرماغان ديلاك، حق الدولة السورية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها.

وأبدى الجنرال التركي استغرابه الشديد إزاء رد فعل مسؤولي الحكومة التركية على العمليات العسكرية للجيش السوري في إدلب أو ريف دمشق أو غيرها من المناطق السورية. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال ديلاك في حديث لقناة "الشعب" التركية: إن "كل هذه المناطق أرض سورية ومن حق الدولة السورية أن تقاتل الإرهابيين فيها حتى القضاء عليهم".

وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزتورك يلماز، أكد خلال حديث لقناة "فوكس" الإخبارية أمس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن وجود التنظيمات الإرهابية في إدلب مشددا على أنه من حق الجيش العربي السوري محاربة الإرهاب في إدلب وباقي المناطق السورية.

إلى ذلك أشار ديلاك إلى أن بعض الدول تسعى لجعل محافظة إدلب معقلا للإرهابيين على اختلاف مسمياتهم وأساليبهم الإجرامية ضمن سعيها للاستفادة منهم في استكمال مخططاتها لتدمير سوريا ودول المنطقة الأخرى التي ترى فيها خطرا على أمن ومستقبل إسرائيل.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ أكثر من شهرين عمليات عسكرية ضد مواقع تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية التابعة له في المنطقة الممتدة بين أرياف حلب وحماة وإدلب أسفرت حتى الآن عن استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة.

وكالات
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النوري الصّل
نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
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